Asimiliranje Meghan Markle - Američanka že pridobiva britanski naglas?

Nekdanja igralka zdaj v službi kraljice

8. julij 2018 ob 11:33

London - MMC RTV SLO

Meghan Markle je s poroko z britanskim princem Harryjem že pridobila nov naziv (vojvodinja Sussekška), nov kodeks oblačenja in novo delovno mesto (nekdanja igralka je zdaj v službi kraljice), očitno pa pridobiva tudi britanski naglas.

Medijem namreč ni ušlo, da je 36-letna Kalifornijka ob nedavnem obisku Chesterja s kraljico Elizabeto II. s podaniki spregovorila s sumljivo aristokratskim in prav nič ameriškim naglasom.

Meghan je svojo 92-letno taščo na uradni poti v grofijo Cheshire spremljala že sredi junija, a njen na novo pridobljeni naglas je zaokrožil po spletu šele zdaj, z objavo novega posnetka ene od žensk, ki je Marklovo nagovorila in ji povedala, kako rada jo je gledala v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits), s katero je Marklova zaslovela.

"Oh, ste me res? Hvala," dahne vojvodinja s precej londonskim naglasom, čemur sledi še njen komentar o dnevu, ki ga je preživela v Chesterju. "Da, menim, da smo vsi imeli krasen dan. Sonce je sijalo na nas."

Sprememba naglasa po devetih mesecih

Nekateri komentatorji so se Marklovi malce posmihali, češ da biva na Otoku komaj devet mesecev, pa se ji je naglas že spremenil.

"Meghan Markle je dobila Madonnin sindrom - zdaj govori z britanskim naglasom," je zapisal zvezdniški bloger Perez Hilton.

"En postanek na letališču Heathrow pa bom cele dneve tudi jaz govoril 'Pip, pip cheerio!'," je na Twitterju sarkastično zapisal neki uporabnik.

"Ko sem prišla nazaj po semestru študija v tujini z rahlo britanskim naglasom, so mi rekli, da sem "trapasta" in "dramatična", ko pa isto stori Meghan Markle, je "ljubka" in "prikupna". NO, KATERO BO, LJUDJE?!" pa se je pošalila druga.

Kot igralka prilagodljivejša?

So pa nekateri tudi stopili Marklovi v bran in izpostavili, da je igralka, kar pomeni, da se lažje prilagaja novim situacijam.

"Verjetno ni niti opazila. Igralci so običajno vajeni, da spreminjajo svoj glas, zato je to zanje lažje," je zapisala ena. "Kakor koli že, prepričana sem, da se močno trudi, da bi izpolnila vsa pričakovanja, ki sodijo k njenemu novemu statusu vojvodinje."

Meghan said my name, that’s me done pic.twitter.com/167F2ubjUh — Aya El Zeiny (@elzeiny99) June 14, 2018

K. S.