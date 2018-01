Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Kanaija skrbi njegova višina. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Ko ti na Mednarodni vesoljski postaji res zadiši pica Dodaj v

Astronavt pretiraval: v treh tednih zrasel "le" za 2 cm, ne za 9 cm

"Rastem kot rastlina"

9. januar 2018 ob 21:31,

zadnji poseg: 10. januar 2018 ob 13:05

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Japonski vesoljec Norishige Kanai, ki je javnost seznanil, da je v samo treh tednih na Mednarodni vesoljski postaji zrasel za devet centimetrov, se je danes opravičil za svoje navedbe.

Dejansko je zrasel "le" za dva centimetra. Kot je dodal, je šlo za napako pri merjenju. "Zelo žal mi je, da sem tvitnil takšno lažno novico," je naknadno tvitnil.

Njegova prvotna navedba je med uporabniki družbenih omrežij sprožila val navdušenja.

Astronavti na ISS običajno zrastejo od dveh do pet centimetrov, razlog za to pa je odsotnost gravitacije, zaradi česar se razpotegnejo vretenca. Ob vrnitvi na Zemljo se njihova višina vrne v običajno

"Dobro jutro vsi. Za danes imam veliko objavo. Po prihodu v vesolje smo izmerili telesno višino in oh, oh, oh, dejansko sem zrasel za devet centimetrov. Rastem kot rastlina v samo treh tednih. Tega ni bilo vse od srednje šole. Rahlo sem zaskrbljen, ali bom ustrezal za sojuzov sedež, ko se vrnem," je v prvotnem tvitu zapisal Kanai.

Dvomi v njegove trditve

V njegove meritve je podvomil ruski kozmonavat na ISS Anton Škaplerov, zato se je, kot je sporočil Kanai, še sam izmeril in ugotovil, da je velik 182 cm, kar je za dva centimetra več kot na Zemlji. Hkrati je dodal, da si je nekoliko oddahnil, saj sedaj najverjetneje ne bo imel težav s sedežem na vesoljskem plovilu sojuz, s katerim se bo vrnil domov.

Na sojuzu, ki astronavte pelje do ISS in nazaj na Zemljo, je za sedeže omejena telesna višina. Če člani posadke postanejo preveliki, lahko to postane težava.

Kanai je tokrat prvič v vesolju. Pred tem je bil zdravnik potapljač v japonskih oboroženih silah.

