Atletska zvezdnica Isinbajeva rodila drugega otroka

Rodila je dečka

14. februar 2018 ob 15:49

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Najboljša skakalka s palico v zgodovini, nekdanja ruska atletska zvezdnica Rusinja Jelena Isinbajeva, je sporočila, da je povila drugega otroka.

"Naša družina se je razširila. Rodila sem dečka in drugič postala mama. Hvala za vse čestitke in dobre želje, želim vam vse najboljše," je Isinbajeva, ki je junija 2014 rodila deklico Evo, zapisala na družbenem omrežju Twitter.

35-letnica je dvakratna olimpijska zmagovalka in sedemkratna svetovna prvakinja - trikrat na prostem in štirikrat v dvorani. V Riu de Janeiru zaradi obtožb o sistematičnem dopingu v Rusiji ni mogla nastopiti, po tem pa je končala kariero.

V bogati karieri je postavila 28 svetovnih rekordov, kot prva ženska je leta 2005 preskočila pet metrov, še vedno pa je tudi nosilka svetovnega rekorda na prostem - leta 2009 je v Zürichu preskočila 5,06 metra.

Za najboljšo atletinjo na svetu jo je mednarodna atletska zveza izbrala trikrat, in sicer leta 2004, 2005 in 2008, za najboljšo športnico na svetu pa jo je akademija Laureus izbrala leta 2007 in 2009.

