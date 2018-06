Poudarki A8 ostaja vozniška limuzina

Audi A8 L 50 TDI: še vedno prava vozniška limuzina

Test nove generacije

10. junij 2018 ob 16:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je Audi sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja predstavil model A8, je v svetu avtomobilizma završalo: sedmica in razred S sta končno dobila pravo konkurenco, z A8 je Audi končno postal polnopravni član elite. A že pred tem je s pogonom quattro začrtal svojo pot, z njim se je v tej eliti profiliral kot znamka, ki ponuja tehnične presežke. In osmica je ta sloves potrdila s popolnoma aluminijasto zgradbo.

V dvajsetih letih se je nato osmica prikupila še zlasti premožnežem, ki so se želeli odmakniti od stereotipov. A8 je namreč vseskozi bil vozniška limuzina, osmice so lastniki vedno radi vozili sami, še najraje na dolge razdalje. Naj vas samo spomnimo na slovenskega proizvajalca ovojnic, ki zaradi slabih izkušenj z letali potuje izključno s svojimi tremi osmicami, ki imajo skupno na števcu že skoraj dva milijona kilometrov.

In zapuščino predhodnih treh osmic naprej prenaša tudi novi A8: ohranja namreč svojo vozniškost! Saj ne, da nam ni godilo sedeti zadaj desno, a z večjim užitkom smo ga peljali. Celo dinamično skozi ovinke, A8 namreč s štirikolesnim krmiljenjem resnično prepriča! Hkrati obračanje vseh koles omogoči izjemno okretnost, brez težav smo ga obrnili v še tako minimalnih okoliščinah. In ko smo med vožnjo pogledovali na števec hitrosti, smo bili redno vsaj za kakih deset kilometrov na uro hitrejši kot običajno. Ko se bo torej naslednjič kak politik izmikal globi, da se ni zavedal, da vozi tako hitro, mu bomo mi verjeli. Hitrejši kot običajno pa smo bili tako med umirjeno vožnjo kot tudi v ovinkih, udobno nam je bilo v vseh situacijah, tako mojstrsko so v Ingolstadtu skonstruirali podvozje.

Prelomen pa je novi A8 zaradi ureditve kabine, to je namreč prvi audi z zaslonom na dotik. Pravzaprav kar dvema ogromnima zaslonoma in kot se za audi spodobi, sta inovativna, ob dotiku namreč klikne. Zadeva sicer pridno beleži prstne odtise, zato bo robček za brisanje leč obvezna oprema, a sama razporeditev stikal je zelo intuitivna, iskanje navigacijskih ciljev izjemno preprosto, še posebej hvalimo koncept bližnjic. Novi način upravljanja smo vam sicer že predstavili, ob prvi vožnji modela A7.

Pogon tega avtomobila pa je bil dizelsko hibridni. Elektromotor sicer samo pomaga dizelskemu, A8 namreč ne more pospeševati zgolj na elektriko, se pa varčevalni ukrepi, recimo jadranje, med vožnjo zelo čutijo. Je pa res, da smo pričakovali v praksi še bolj denarno občuten rezultat: avtocestna poraba manj kot sedem litrov na sto kilometrov je sicer dobra za tako zmogljivo in težko limuzino, a tako nizko porabo je ponudil že tudi predhodni A8.

Ključni tehnični podatki:

- na testu audi A8 L (50 TDI)

Mere:

- dolžina: 5,3 m

- medosna razdalja: 3,1 m

- obračalni krog: 12,9 m

- prtljažnik: 505 l

- masa: 2.075 kg

Pogon:

- 3-litrski 6-valjni dizelski motor

- moč: 210 kW

- navor: 600 Nm

- 8-stopenjski samodejni menjalnik

- pogon na vsa štiri kolesa

- poraba: 6,8 l/100 km = 8,9 EUR/100km

- posoda za gorivo: 72 l

- izpusti CO2: 146 g/km

