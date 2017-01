Audi odpira lov na BMW X6 in mercedes GLE kupe

Audi Q8 concept

11. januar 2017 ob 15:20

Detroit - MMC RTV SLO

Ena zanimivejših novosti z letošnjega avtomobilskega salona v Detroitu je gotovo Audijev koncept Q8. Gre za dinamično oblikovanega športnega terenca v slogu BMW-ja X6 in mercedesa GLE. V serijski obliki bo prišel na trg leta 2018.

Zunanja oblika spominja na lanski koncept e-tron quattro, pri čemer je Q8 nekoliko večji, izgubil pa je tudi nekaj kupejevskega pridiha. Z malenkost več kot petimi metri dolžine in dvema metroma širine se ne le z obliko, temveč tudi z merami približuje BMW-ju X6 in mercedesu GLE kupe.

V futuristični notranjosti kraljujejo zasloni na dotik, ki zamenjujejo tudi večino klasičnih gumbov in stikal. Tu je še projekcijski zaslon, ki s pomočjo tehnologije obogatene resničnosti ustvarja tridimenzionalne projekcije, ki se zlijejo s tem, kar voznik vidi pred seboj. Kabina je namenjena štirim potnikom, prtljažnik pa v osnovni postavitvi meri 630 litrov.

Bencin in elektrika

Velikega postavljača poganja hibridni sklop, ki ga sestavlja kombinacija trilitrskega turbobencinskega šestvaljnika TFSI z 245 kilovati (333 KM) in elektromotorja s 100 kilovati (136 KM). Sistem skupaj zmore 329 kilovatov moči (448 KM) in 700 Nm navora. To omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 5,4 sekunde in elektronsko omejeno hitrost 250 kilometrov na uro.

Baterije z zmogljivostjo 17,9 kilovatne ure mu omogočajo do 60 kilometrov vožnje na elektriko, skupni doseg pa naj bi znašal več kot tisoč kilometrov.

Za serijski model bo poleg hibrida na voljo paleta najsodobnejših hišnih bencinskih in dizelskih motorjev.

Za prilagajanje vozne dinamike željam in potrebam voznika in potnikov skrbi prilagodljivo zračno vzmetenje, ki omogoča športno ali udobno vožnjo ter spreminjanje oddaljenosti karoserije od tal za kar devet centimetrov.

Pri konceptu Q8 je jasno vidno, da ne gre le za študijo za prikaz prihodnjih tehnologij, temveč za konkretno napoved serijskega modela, ki bo ugledal luč sveta že v prihodnjem letu.

Borut Fakin