Audi še ni obupal nad električnimi superšportniki

Visoko zmogljivi električni modeli

26. junij 2017 ob 06:52

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Čeprav je moral R8 e-tron na trgu moral priznati poraz, pri Audiju zagotavljajo, da bodo tudi prihajajoči električni modeli s štirimi krogi dobili športne različice z oznako S in RS.

Do nedavnega električnih avtomobilov nismo bili vajeni povezovati s športnostjo. To je na dokaj boleč način ugotovil tudi Audi z modelom R8 e-tron. Le-ta je s pomočjo dveh elektromotorjev zmogel 340 kilovatov (462 KM), kar mu je omogočalo pospešek do stotice v 3,9 sekunde ter končno hitrost 250 kilometrov na uro. A zanj je bilo treba odšteti okoli milijon evrov, v 19 mesecih pa so jih izdelali manj kot sto.

Toda v Ingolstadtu se ne dajo in v okviru natančne strategije napovedujejo tudi nov visoko zmogljiv baterijski model. Že prihodnje leto bodo predstavili električnega športnega terenca in nato še enega leto pozneje, s čimer bodo pridobili veliko več podatkov o obnašanju električnih avtomobilov kot so jih imeli ob snovanju modela R8 e-tron.

O električnem športniku je na dirki Formule E v Berlinu v intervjuju za Car and Driver spregovoril Peter Mertens, vodja oddelka za raziskave in razvoj. Povedal je, da v prihodnje bodo gotovo zasnovali električni superšportnik ter, da se bo to zgodilo razmeroma hitro. Audijev vodilni je dal vedeti tudi, le-ta ne bo imel veliko skupnega z običajnimi električnimi modeli, temveč bo opremljen z ekskluzivnimi, naprednimi tehnologijami. Med temi bi lahko bilo hitro polnjenje. Takšni elementi pa avtomobil občutno podražijo, zato morajo naprej oceniti, ali so kupci za to pripravljeni plačati. Tovrstne tehnologije bodo gotovo namenjene superšportnim modelom. Martens je ob tem napovedal, da bodo električni modeli dobili tudi športne različice s poznanimi oznakami S in RS.

Martin Macarol