Audi uradno vstopil tudi v razred velikih kupejevskih športnih terencev

6. junij 2018 ob 14:46

Audi je končno razkril dolgo napovedovani model Q8, s katerim se podaja v razred kupejevsko oblikovanih velikih športnih terencev. Na trg bo prišel v tretji četrtini letošnjega leta.

Najnovejši član Audijeve družine Q je v tehničnem pogledu v tesnem sorodu z bolj klasično oblikovanim Q7, saj tako kot njegov brat in preostali veliki športni terenci skupine Volkswagen (bentley bentayga, lamborghini urus, porsche cayenne) temelji na platformi MLB evo. S 4,99 metra dolžine je nekaj centimetrov krajši, z dvema metroma širine je malce širši, z višino 1,71 metra pa malce nižji od modela Q7. Nižja strešna linija predstavlja njegovo glavno oblikovno lastnost, ki so ji dodali še kupejevska vrata brez okvirjev.

Notranjost je zasnovana v slogu novejših večjih hišnih modelov. Tako tudi tukaj kraljujejo zasloni. Poleg 31,2-centimetrskega (12,3-palčnega) barvnega zaslona namesto klasičnih merilnikov sta na sredinski konzoli v sklopu novega sistema MMI Touch Response nameščena še 25,6-centimetrski (10,1-palčni) zaslon multimedijske naprave in 21,8-centimetrski (8,6-palčni) za upravljanje klimatske naprave. Serijsko bo pri vseh modelih vgrajen sistem MMI navigation plus, ki vključuje prenos podatkov in dostopno točko WI-FI prek tehnologije LTE.

Bencin in dizel z blago hibridno tehniko

Ob začetku prodaje bosta na voljo bencinski model 55 TFSI s trilitrskim bencinskim šestvaljnikom z 250 kilovati (340 KM) in dizelski 50 TDI, ki ga poganja prav tako trilitrski šestvaljnik z 210 kilovati (286 KM). Prihodnje leto se jima bo pridružil še šibkejši trilitrski dizel s 170 kilovati (231 KM) z oznako 45 TDI. Vsi modeli bodo serijski opremljeni z blagim hibridnim sistemom z 48-voltnim omrežjem, opcijsko pa bo na voljo tudi štirikolesno krmiljenje.

Za varnost in pomoč pri vožnji bodo med drugim skrbeli prilagodljivi tempomat, sistem za vzdrževanje vozila znotraj voznega pasu, kamera za 360-stopinjski pogled okoli vozila ter sistem za daljinsko parkiranje.

Martin Macarol