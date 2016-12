Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Gardnerjeva je veljala za eno najlepših in najbolj erotičnih igralk vseh časov. Zadnje besede je v svojem majhnem stanovanju izgovorila ob svojem psičku Morganu in hišni pomočnici Carmen Vargas. Foto: Reuters Dve leti pred smrtjo je izdala knjigo, v kateri je strnila svojo življenjsko zgodbo. Ko so jo vprašali, zakaj je to storila, je odgovorila: "Ali to ali pa prodaja nakita - ampak nanj sem čustveno navezana." Foto: EPA Njeno življenje je zaznamovala usodna ljubezen s Sinatro. Ko je izvedel, da je umrla, od šoka ni mogel spregovoriti niti besede. Foto: EPA Sinatra se je po smrti Gardnerjeve poročil z Mio Farrow, a njun zakon se je kmalu končal. Do smrti je bil kasneje poročen z Barbaro Marx. Foto: Reuters Sinatra je veljal za ljubezen njenega življenja. Foto: EPA Micky Rooney je bil poročen osemkrat. Šest njegovih zakonov se je končalo z ločitvijo. Foto: Reuters Po njeni smrti je izšel film La Noche Que No Acaba (Vso noč) o življenju Gardnerjeve v Španiji. Foto: EPA Fotograf in nekdanji bikoborec Francisco Cano pred portretom Gardnerjeve. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ava Gardner, fatalka, ki jo je zaznamoval božični čas

Ava in vsi njeni moški

25. december 2016 ob 10:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Bila je lepotica, ki je očarala Hollywood in skoraj vse moške tam. Pred 94 leti (natančneje 24. decembra 1922) se je rodila po mnenju nekaterih najlepša ženska na svetu - Ava Gardner.

Ava Lavinia Gardner je bila najmlajša izmed sedmih otrok, ki so se rodili Mary Elizabeth Baker - Molly in Jonasu Baileyju Gardnerju. Že od malega je bila zelo navezana na svojega očeta. Neki psihiater ji je celo dejal, da ima Elektrin kompleks.

Njena starša sta izgubila posestvo zaradi neugodnih gospodarskih razmer, ko je bila zelo mlada. To je družino prisililo, da so se preselili v Virginijo. A tam niso ostali dolgo, saj je oče leta 1938 umrl za bronhitisom. Mama je postala samohranilka s sedmimi otroki, zato je bila prisiljena, da se vrne v okolje, ki ga je bolje poznala, torej v Severno Karolino. Zaradi očetove smrti so morali otroci odrasti čez noč, najstarejša hčerka Beatrice se je celo odločila, da bo boljše življenje poiskala v New Yorku.

Poročila se je s profesionalnim fotografom Larryjem Tarrom. Ko jih je Ava obiskala v New Yorku, je zanj pozirala. Fotografije je opazil agent Bernard Duhan. Ta je Tarru svetoval, da jo predstavi filmskemu studiu Metro-Goldwyn Mayer, s katerim je podpisala pogodbo pri rosnih 19 letih.

A kot zanimivost: solastnik tega studia, Louis B. Mayer, je menil, da ne zna peti, igrati in govoriti. Toda s karizmo in pojavo si je počasi začela tlakovati pot pred kamero. Vseeno ni bila popolna - precej kritik je prejemala na račun svojega južnjaškega naglasa, toda zanje se do smrti ni menila.

Svojo pot v Hollywoodu (je po skromnih začetkih) tlakovala s filmi Snow Boat, Sneg na Kilimandžaru, Veliki grešnik ... Za vlogo v filmu Mogambo je bila nominirana za oskarja, toda največjo prepoznavnost si je zgradila zaradi lepega videza, na katerega so "padli" številni hollywoodski igralci. V studiu MGM so jo celo razglasili za najlepše bitje na svetu.

Prav sodelovanje z MGM je bilo usodno za njeno prvo srečanje s takrat zelo priljubljenim in šarmantnim igralcem Mickeyjem Rooneyjem. Toda Gardnerjeva se sprva zanj ni zmenila. Ob prvem povabilu na večerjo ga je zavrnila in mu rekla, da ne utegne.

"Potrebovala sem šest minut, da razpakiram kovček in si umijem zobe. Nikogar nisem poznala v Hollywoodu razen sestre. Nisem vedela, da je bil takrat najbolj zaželen moški. Šele kasneje sem izvedela, da je spal z vsemi," je dejala v enem izmed intervjujev. A Rooney ni obupal, in ko ji je zmanjkalo izgovorov, je z njo prišel točno ob sedmih z limuzino. Novica o njuni zvezi pa se je hitro razširila.

"Nisem imela pojma, kaj bova povzročila. Vsi so govorili samo o tem," je nekoč priznala Ava, ki je za Rooneyja ves čas govorila, da ni lep, ampak da ima "nekaj posebnega". Poleg tega je tudi priznala, da ga je velikokrat klicala Palček - kar ga je zelo motilo. Po nekaj mesecih sestajanja sta se 10. januarja 1942 sprehodila do oltarja. Poroka ni bila po volji filmskemu studiu MGM, javnost pa se je slavnemu paru predvsem čudila. Med drugim tudi zato, ker je bil Mickey visok vsega 157 centimetrov - kar enajst centimetrov nižji od Gardnerjeve, ki je veljala za simbol ženstvenosti.

Nenavadni hollywoodski par

Znala sta se zabavati, martini sta pila kar iz skodelice za kavo, saj sta to imela za bolj glamurozno potezo. "Ko sva se vrnila z medenega tedna, sem trpela za močnimi bolečinami v trebuhu. Pristala sem na operaciji. Ko sem se vrnila domov, sem Mickeyja zalotila v postelji z drugo žensko," se je spominjala Gardnerjeva. Vsakič, ko se je nanj razjezila, se ji je odkupil z dragim nakitom, ki ga je oboževala. Čeprav se je počutila prevarano in ponižano, ker je vedela, da jo mož vara, je bila odločena, da ga dobi nazaj. Saj - kot je priznala v intervjujih - seks z njim je bil fantastičen.

"Ko sva se pogovarjala o svojem prvem srečanju, sem ga vprašala, na kaj je najprej pomislil, in je rekel, da me mora imeti v postelji," je dejala Gardnerjeva. A sreča ni dolgo trajala. Nekega večera se je Rooney tako napil, da je iz svojega žepa potegnil črno beležnico in začel brati imena deklet, s katerimi je spal in opisoval izkušnje z njimi. Gardnerjevo je to tako razburilo, da ga je vrgla iz hiše.

"Vedela sem, da je to veliko tveganje - morda celo konec moje kariere," je priznala Gardnerjeva ter dodala, da je bila ena izmed naštetih deklet tudi mladoletnica, kar bi lahko uporabila proti nekdanjemu ljubimcu, a ni.

Kmalu za tem se je leta 1945 poročila s klarinetistom in skladateljem Artijem Shawom, ki je vložil vlogo za ločitev samo nekaj dni po prvi obletnici poroke. Igralka je priznala, da je bil zelo težek po značaju, toda to jo je pravzaprav privlačilo. "Velikokrat sem se ga bala - bala sem se njegovih misli. Velikokrat me je znal 'spustiti na zemljo', da sem izgubila samozavest," je priznala Gardnerjeva, ki se je prav zaradi njega vpisala na fakulteto - samo, da mu dokaže, da ni neumna. Takrat se je tudi razvila njena odvisnost od alkohola, ki je postala zanjo beg iz resničnosti.

Kmalu po poroki z Rooneyjem je spoznala še enega moškega, ki mu je spremenila življenje. "Videti je bil kot bog - iz njega je seval seksapil. Pristopil je do mene in mi rekel: 'Draga, če te ne bi on, bi se s tabo poročil jaz.' Nič nisem upala, ker sem vedela, da je poročen," se je spominjala Franka Sinatre, ki ga je označila za "boga seksa".

"Večna ljubimca"

Usodno je bilo njeno srečanje na neki zabavi Palm Springsu. Tisto noč sta prvič spala skupaj in Gardnerjeva je njun odnos označila za "večna ljubimca". Svoje zveze od takrat naprej nista skrivala. "Nekega večera sva se vozila z avtomobilom in Frank me je pregovoril, da streljam s pištolo skozi oken. Uničila sem luči," se je spominjala Gardnerjeva o incidentu, ki ga je glasbenik prekril s plačilom 20 tisoč ameriških dolarjev.

Nancy Sinatra je bila ves čas doma z otroki in upala, da javnost ne bo izvedela za afero. Menedžer je Sinatri svetoval, naj prekine razmerje s temnolaso lepotico, a on mu je zabrusil: "Kaj mi bo slava in denar, če nimam nje."

Sinatra je pustil Nancy za valentinovo leta 1950. Ta ga je vrgla iz hiše. Le nekaj tednov za tem pa se je poročil z Gardnerjevo. Legenda govori, da sta se tako močno ljubila, da sta bila ljubosumna drug na drugega. Ona ga je enkrat celo obtožila, da je osvajal neko dekle v restavraciji. Zato je poklicala svojega nekdanjega ljubimca. Sinatra je znorel in poskušal narediti samomor v hotelski sobi. Pred tem jo je poklical, in ko je prihitela v sobo, je videla revolver in svojo ljubezen na tleh.

Začela je jokati, a hitro je ugotovila, da je zgrešil in ustrelil v blazino. Kasneje je po vsakem večjem sporu vzel mešanico zdravil in poskušal narediti samomor. Enkrat je prišel domov pijan in glavo potisnil v pečico - rešil ga je prijatelj. Sinatra je kasneje priznal, da se je hotel ubiti, ker ga Gardnerjeva ni ljubila.

V zakonu z njim je imela igralka dva splava. Za prvega mu ni nikoli povedala. Sinatra je bil besen. Gardnerjeva pa se je opravičevala z besedami, da ni želela, da bi njun otrok odrasel v takšnih okoliščinah. Odločitve, da je splavila, si kasneje ni nikoli oprostila.

Ko je bila poročena z Rooneyjem in Sinatro, se je krepilo še eno usodno poznanstvo, in sicer z milijarderjem Howardom Hughesom. Z njim se je sestajala več kot deset let, a kot je priznala sama, vanj ni bila nikoli zaljubljena. Njun odnos je bil poln vzponov in padcev. Enkrat ji je Hughes celo vrgel v obraz pepelnik in ji skoraj zlomil čeljust.

Vsi njeni moški ...

Gardnerjeva se je sestajala z mnogimi moškimi, med njimi je bil tudi Clark Gable. Po ločitvi od Sinatre leta 1957 se je Ava odločila, da bo začela novo življenje v Španiji. Zapletla se je v razmerje s slovitim španskim matadorjem aristokratskega porekla Luisom Miguelom Dominguínom. A ta ljubezen je kmalu ugasnila.

Utrujena od potepanja po Španiji se je leta 1968 preselila v London in do leta 1982 še snemala filme. A strastno kadilko je načelo zdravje. Sinatra ji je ponudil, da ji plača zasebne zdravnike, a ga je zavrnila. Kljub temu jo je redno klical in plačeval 250.000 ameriških dolarjev za zdravljenje. Njene zadnje besede so bile: "Utrujena sem." Umrla je v 67 letu starosti za pljučnico.

K. K.