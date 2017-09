Avril Lavigne ob vrnitvi na sceno: Okrevanje je bilo zelo dolgo

Avril Lavigne se je morala z glasbene scene za nekaj let umakniti, ker je zbolela za lymsko boreliozo, zdaj pa je na družbenem omrežju Twitter napovedala vrnitev.

32-letnica se je oboževalcem zahvalila za potrpljenje in sporočila, da že pripravlja novo glasbo. "Počutim se, kot bi se ponovno rodila," je zapisala in dodala, da ji je med okrevanjem močno pomagalo tudi ustvarjanje novih skladb, ki jih namerava izdati na novem albumu.

"Vsem bi se rada zahvalila za potrpežljivost, ki so jo pokazali ob tem dolgem ustvarjanju nove plošče. Moje okrevanje je bilo res dolgo, zato želim, da je moja vrnitev popolna. Zaslužite si moje najboljše delo, in to vam bom tudi dala. Obljubim, da bodo nove skladbe na voljo hitreje, kot si mislite, da bodo. Rada vas imam," dodaja v zapisu.

Zadnjo ploščo z naslovom Avril Lavigne je izdala leta 2013, novo glasbo pa je napovedala že marca letos, ko je na Instagramu razkrila, da je podpisala pogodbo z založbo BMG.

"Na tej točki v karieri sem se želela obkrožiti s pozitivno energijo in počutim se, kot bi se ponovno rodila, saj sem v zadnjem obdobju prestala ogromno" je še zapisala. "Celoten ustvarjalni proces je bil zame zelo terapevtski, zato bo nova plošča nekaj zelo iskrenega. Upam, da bom z njo navdihnila še koga."

Prihajajoči studijski album bo njen šesti. "Komaj čakam, da se vam lahko odprem in z vami delim svoje srce. Čudovito leto bo," še poroča ameriški tabloid People.

