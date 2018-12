Roger je zaslovel, ko je po spletu zaokrožil posnetek, kako splošči kovinsko vedro. Foto: EPA Roger je v višino meril kar 2 metra. Foto: Instagram Dodaj v

Avstralci žalujejo – poginil "mišičasti" kenguru Roger

Zaslovel s svojo močjo in stasom

10. december 2018 ob 21:01

Alice Springs - MMC RTV SLO

V starosti 12 let je v Avstraliji poginil Roger, kenguru, ki je po vsem svetu zaslovel s svojo orjaško velikostjo in impresivnim stasom.

Kenguruja so rešili, potem ko je njegova mama poginila v trku z vozilom, odrasel pa je v zavetišču za kenguruje v Alice Springsu.

In njegova rast je bila res izjemna – v višino je meril dva metra, tehtal pa je 89 kilogramov.

Iz zavetišča so sporočili, da je poginil konec tedna zaradi visoke starosti, ob tem pa so zapisali, da so izgubili "lepega fanta". "Bil je še mladič, ko sem ga rešil iz vreče njegove mame, potem ko je bila ubita na cesti," je za BBC povedal Chris Barns - Brolga.

Barns je zavetišče postavil prav za Rogerja, ki je postal alfasamec v vseh pomenih besede in imel 12 partneric. Danes zavetišče šteje več kot 50 kengurujev. "Sprva sva imela tesno vez, a kmalu me je začel gledati kot tekmeca in se je hotel z mano tepsti," pripoveduje Barns.

Izjemna moč

Svetovna javnost je na Rogerja prvič postala pozorna leta 2015, ko so po spletu zaokrožile fotografije kenguruja, kako je s svojimi mišičastimi šapami povsem sploščil kovinsko vedro.

"Ni bilo bolj mišičastega od Rogerja," pravi Barns, ki izpostavlja, da čeprav njegova velikost in moč nista bili povsem neobičajni, pa sta ga še vedno ločili od preostalih kengurujev. "Vse odkar se je pojavil na televiziji in so njegovi posnetki postali viralni, je bil deležen veliko ljubezni in pozornosti. In zdaj, ko je poginil, smo spet deležni veliko pozornosti in prejemamo izraze sožalja od ljudi s celega sveta."

Na stara leta ga je mučil artritis

V zadnjih letih sta Rogerja mučila artritis in pešajoči vid, a je "užival v pokoju", je povedal Barns leta 2016. Kenguruji lahko dočakajo do 14 let, a je v divjini to prej redkost kot pravilo. "Življenje je za starejšega kenguruja v divjini precej težje. Ko zbolijo, jih napadejo dingi, naši divji psi, in jih požrejo."

Rogerja je Burns pokopal v svojem zavetišču, da bo "vedno ob njem".

K. S.