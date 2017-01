Avstralija kupila nazaj svoj "ogabni" nacionalni ponos, namaz Vegemite

Lastništvo priljubljenega avstralskega namaza na podlaga kvasa Vegemite se po desetletjih ameriškega lastništva vrača domov.

Avstralsko živilsko podjetje Bega je napovedalo nakup večine avstralskih in novozelandskih blagovnih znamk, med katerimi je tudi znameniti namaz, ki so danes v lasti večinoma ameriške živilske industrije. Posel je vreden 460 milijonov avstralskih dolarjev oziroma slabih 330 milijonov evrov.

Lepljivi slani namaz je zelo posebnega okusa, o katerem smo se že razpisali. Po videzu še najbolj spominja na litijevo mast za motorna vozila, po vonju pa na zarjavele žeblje.

Narejen je bil kot konkurenca britanskemu namazu Marmite. Prvič je na police prišel leta 1923. Vegemite je razvil Fred Walker v sodelovanju z ameriško multinacionalko Kraft, ki je nato to blagovno znamko uvrstil med svoje že v 30. letih prejšnjega stoletja, zatem pa so si jo več desetletij podajale tudi druge multinacionalke s sedežem v ZDA. Namaz so sicer vseskozi izdelovali v Melbournu in zanj uporabljali večinoma lokalne surovine.

Zgolj črno ali belo, vmesne poti ni

Namaz iz izvlečka kvasa, ki nastaja pri varjenju piva, je še danes zelo priljubljen. V povprečju ga vsak Avstralec letno kupi vsaj en kozarec, najdemo ga menda v kuhinjah najmanj 80 odstotkov avstralskih domov. "Vegemite predstavlja navidezno povezavo z boljšimi časi in je avstralski simbol čaščenja," pravijo v Nacionalnem muzeju Avstralije.

Vegemite na popečenem kruhu je osnovna sestavina tipičnega avstralskega zajtrka, priljubljentudi pri politikih in v vrhunski kuhinji.

A kar je za Avstralce malodane državna svetinja, je za večino preostalega sveta, nevajenega močnega, specifičnega okusa Vegemita, preprosto - ogaben namaz. Večina Neavstralcev Vegemite naravnost prezira.

V ZDA je lani zaokrožil posnetek, na katerem so dali desetim ameriškim otrokom za pokušino Vegemite - rezultat je bil porazen: veliko cviljenja in zmrdovanja. Niall Horan iz britanske fantovske skupine One Direction je Vegemite pred kamerami izpljunil, nad njim pa ni mogel hliniti politične korektnosti niti ameriški predsednik Barack Obama, ki je leta 2011 priznal takratni avstralski premierki Julii Gillard, da se mu zdi namaz "ogaben".

Njegovi zagovorniki na vse očitke odgovarjajo, da gre za "kulturno specifično živilo".

