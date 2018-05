Avstralija: Pivovarji poustvarili najstarejše pivo na svetu

Kvasovke so v hladnem okolju ostale nedotaknjene

4. maj 2018 ob 12:32

Sydney - MMC RTV SLO

V Avstraliji so nadobudni pivovarji poustvarili starodavno pivo, ki velja za najstarejše na svetu. Ker so zadnji znani primerki te vrste piva na dno oceana v brodolomu trgovske ladje potonili že leta 1797, se je takšen podvig sprva zdel neizvedljiv ...

V brodolomu trgovske ladje Sydney Cove, ki je potovala od Kalkute do Port Jacksona, je poleg velikih količin riža, čaja in tobaka potonilo tudi 40.000 litrov alkohola, med njim tudi dragocena rumena tekočina - pivo.

Potapljači, ki so v 90. letih preiskovali ladijske razbitine na dnu morja, so na kopno s seboj prinesli tudi steklenice piva, ki so jih pozneje shranili v muzeju kraljice Viktorije na otoku Tasmaniji.

Pred tremi leti je Davi Thurrowegood, konservator muzeja in nekdanji kemik, na lastno pest začel iz muzejskih primerkov piva pridobivati kvasovke, ki pivu omogočajo fermentacijo.

Ker je pivo dolga leta počivalo na dnu oceana, kjer so temperature zelo nizke, so kvasovke ostale nepoškodovane. Nadobudni konservator se je kmalu obrnil na skupino znanstvenikov, pozneje pa še na pivovarja, da bi poustvarili najstarejše izvirno pivo.

Starodavno pivo, v katerem lahko izkušene brbončice okusijo note črtnega ribeza in nekaterih začimb, so pivovarji pod budnim očesom znanstvenikov tudi uspešno zvarili. Poimenovali so ga kar "Brodolom", prodajati pa ga bodo začeli v drugi polovici maja.

K. Ši.