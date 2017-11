Avstralija se ponuja, da princu Harryju organizira fantovščino

Različni odzivi Avstralcev na vabilo

30. november 2017 ob 10:50

Sydney - MMC RTV SLO

Avstralska vlada sveže zaročenega britanskega princa Harryja vabi, naj v deželi "tam spodaj" praznuje fantovščino in tam preživi medene tedne.

Avstralski minister za turizem Steven Ciobo je potrdil, da je po prinčevi zaroki z ameriško igralko Meghan Markle pisal kraljevski rezidenci Clarence House, ki je uradna rezidenca princa Charlesa.

Ciobo je zapisal, da so pristojne turistične agencije pripravljene za par ustvariti "najboljšo avstralsko izkušnjo". Ciobova ponudba je na družabnih omrežjih naletela na različne odzive.

Obhod pivnic s helikopterjem

Kot je razbrati iz itinerarja, ki ga je sestavila avstralska turistična spletna stran Tourism Australia, princu Harryju za "predporočna slavja" (beri: fantovščino) predlagajo vrsto dejavnosti, ki vključujejo letenje z jetpackom v slogu Jamesa Bonda, vožnjo z vseterenskimi vozili po peščenih sipinah in ribolov na barramundije (tipična avstralska riba, op. a.).

"Lahko bi šli celo na obhod pivnic s helikopterjem, na katerem bi obiskali različne avstralske pivnice v Severnem teritoriju," je povedal Ciobo za Nine Network.

Medeni tedni ob Uluruju

Minister si je tudi zamislil "popolne medene tedne" za par, ki mu ponuja luksuzno safari kočo nedaleč od avstralske svete gore Uluru ali pa nastanitev na rajski plaži ob Velikem koralnem grebenu.

"Avstralija bi bila počaščena, če bi lahko sprejela princa Harryja in gospodično Markle, da z nami proslavita vsaj en delček svojih poročnih slavij," je zapisal Ciobo v svojem uradnem pismu.

Odzivi Avstralcev na vabilo so različni - medtem, ko so nekateri izrazili pomisleke, kdo bo plačal za ves ta luksuz, je drugim zamisel všeč.

"Mislim, da mi, kot davkoplačevalci, ne bi smeli poravnati računa za vse to," meni eden izmed uporabnikov Twitterja, drugi, očitno bolj naklonjeni, pa: "Harry lahko pride k meni. Jaz bom poskrbel za pivo, on lahko speče piščanca." (Princ Harry in Marklova sta v intervjuju za BBC razkrila, da jo je on zaprosil "na povsem običajen večer, ko sta ravno pekla piščanca".)

Poroka bo maja

Princ Harry je nazadnje potoval v Avstralijo junija, ko je tam promoviral Igre nepremagljivih (Invictus Games), mednarodnega športnega tekmovanja invalidnih vojnih veteranov, katerih pobudnik je prav on.

33-letni princ, peti v vrsti za britanski prestol, in tri leta starejša in enkrat ločena zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec sta ta konec tedna po več tednih medijskih špekulacij stopila pred medije in oznanila svojo zaroko.

Kot so pozneje sporočili iz Kensingtonske palače, bo poroka maja v kapeli svetega Jurija na Windsorskem gradu.

I’ve written to Prince Harry to congratulate him on his engagement to @meghanmarkle and @TourismAus has provided an awesome itinerary for a honeymoon or pre-wedding celebrations https://t.co/jTR4urjTeR — Steven Ciobo (@StevenCiobo) November 29, 2017

K. S.