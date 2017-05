Avstralka v poslanskih klopeh podojila hčerkico

V senatu dojenje dovoljeno od leta 2003

10. maj 2017 ob 09:20

Canberra - MMC RTV SLO

Avstralska senatorka Larissa Waters je postala prva poslanka iz te države, ki je na sejo prišla v družbi svoje dvomesečne hčerke Alie Joy in jo med glasovanjem o nekem zakonu tudi podojila.

Watersova, ki pripada levčarski strani Zelenih, je pozneje na Facebooku zapisala: "V parlamentu potrebujemo več žensk in več staršev. Poleg tega potrebujemo tudi do družin prijazna in prilagodljiva delovna mesta ter dostopno varstvo otrok."

Avstralski parlament je dvodomni, deli se na predstavniški dom in senat. Watersova sedi v senatu, njeno potezo pa so podprle mnoge njene kolegice tako iz koalicije kot opozicije. Katy Gallagher iz opozicijske laburistične stranke je tako po poročanju BBC-ja dejala: "Ženske so že dojile v mnogih parlamentih po svetu. Vedno bodo imele otroke, in če bodo želele opravljati službo in hkrati skrbeti za dojenčka, je resničnost takšna, da se bomo morali na dojenje v javnosti navaditi."

Do lani poslanci in poslanke v predstavniškem domu otrok niso smeli pripeljati v parlamentarno dvorano, dovoljeno se jim je bilo zadrževati le v pisarnah in skupnih prostorih. V senatu je dojenje dovoljeno od leta 2003, a do danes se še nobena poslanka ni odločila za to možnost.

Dogodek je spomnil na leto 2015, ko je premier takratno avstralsko ministrico Kelly O'Dwyer prosil, ali si lahko iztiska mleko, da ne bi zamujala vladnih sestankov.

Dojenje v parlamentu smo sicer videli že nekajkrat, na zadnje lani, ko je španska poslanka Carolina Bescansa iz stranke Podemos doživela tako plaz kritik kot naval podpore, ker je svojega dojenčka nahranila v poslanskih klopeh.

A. P. J.