Avstralskim ministrom prepovedali spolna razmerja v delovnem okolju

Opozicija zahteva odstop premierjevega namestnika

15. februar 2018 ob 17:26

Canberra - MMC RTV SLO, STA

Avstralski premier je v okviru novih "standardov" prepovedal kakršne koli afere spolne narave med člani svoje vlade in njihovimi zaposlenimi. To bo veljalo ne glede na to, ali so ministri poročeni ali ne.

Predsednik vlade Malcolm Turnbull se je s tem odzval na ljubezensko afero svojega namestnika Barnabyja Joycea, predsednika koalicijske partnerice Nacionalne stranke.

50-letni Joyce je namreč priznal, da s svojo 17 let mlajšo nekdanjo uslužbenko Vikki Campion pričakuje otroka.

Ob tem se je opravičil svoji ženi, s katero imata štiri otroke in se zdaj po 24 letih zakona razhajata, pa tudi volivcem in svoji novi ljubezni.

Turnbull je Joyceovo vedenje označil kot "šokantno napačno presojo", ni pa se pridružil mnenju opozicije, ki zahteva odstop namestnika premierja.

Joyce je vlado spravil v težave že lani, ko je zamolčal, da ima tudi novozelandsko državljanstvo, in je bil tako po avstralski zakonodaji ob poslanski sedež. Koalicija pa je, tudi zaradi nekaterih drugih podobnih primerov, izgubila večino v parlamentu. Na nadomestnih volitvah, ko se je že odrekel drugemu državljanstvu, pa je Joyce znova osvojil mandat.

T. H.