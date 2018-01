"Avto prebarvaj ali pa ti ga zaplenimo" - turkmenistanski predsednik zahteva le bela vozila

Nove kaprice diktatorskega predsednika

4. januar 2018 ob 10:54

Ašhabad - MMC RTV SLO

Številni prebivalci Turkmenistana so po novem letu šokirani ugotovili, da so jim s parkirišč izginili njihovi jekleni konjički. Izkazalo se je, da jim jih niso odpeljali zlikovci, ampak možje postave - ker so bili avtomobili napačne barve.

Turkmenistanski predsednik Gurbangulij Berdimuhamedov je znan po svojih kapricah. Leta 2015 je sprožil nemalo razburjenja s svojim odlokom, da v državo ne smejo več uvažati avtomobilov črne barve, zdaj pa je zakon še nadgradil in preprosto uzakonil, da morajo po turkmenistanskih ulicah voziti zgolj avtomobili bele barve, saj verjame, da bela barva prinaša srečo.

Možje postave so njegovo odločitev začeli uresničevati že prvi dan novega leta, tako da so mnogi prebivalci Ašhabada 1. januarja neuspešno iskali svoja parkirana vozila. Izkazalo se je, da so jih zaplenile oblasti in da jih lahko prevzamejo na parkiriščih, namenjenih zaplenjenim avtomobilom, poroča radio Svobodna Evropa (Azatlyk), katerega program v Pragi ustvarjajo turkmenistanski izseljenci.

Avtomobile morajo prebarvati

Lastniki so svoje avtomobile lahko odpeljali, le če so se pisno zavezali k temu, da jih bodo prebarvali v belo oz. svetlo barvo. Zahteva jih bo sicer kar drago stala, saj je treba v Turkmenistanu za barvanje avtomobila odšteti od 1.000 do 3.000 ameriških dolarjev, še piše na spletni strani omenjene radijske postaje. BDP na prebivalca v Turkmenistanu je bil leta 2010 ocenjen na 3.700 dolarjev.

Berdimuhamedov je očitno zares obseden z barvo avtomobilov. Iz Turkmenistana so tako že pred leti pricurljale informacije o tem, da je predsednik svojim najbližjim sodelavcem in drugim najvišjim državnim uradnikom ukazal, naj svoja vozila prebarvajo v belo, popolnoma bele barve so morali biti tudi avtomobili, ki ga spremljajo ob uradnih dogodkih.

Poleg tega je že leta 2015 prepovedal vozila z zatemnjenimi stekli, nato še avtomobile najprestižnejših znamk, takšne z odprto streho, pa avtomobile, starejše od enega leta, in takšne s personaliziranimi registrskimi tablicami. Lani je začela veljati tudi prepoved obešanja igračk pod vzvratno ogledalo.

Berdimuhamedov nasledil "Očeta vseh Turkmencev", Nijazova

Nekdanji zobozdravnik Berdimuhamedov je na položaju predsednika nasledil Saparmurata Nijazova, ko je ta nenadno umrl leta 2006. Že Nijazov je slovel po poskusih gojenja kulta osebnosti - med drugim si je dal v Aškabadu postaviti zlat kip, ki je krožil skupaj s soncem, mesece v letu je poimenoval po članih svoje družine in si ime spremenil v Turkmenbaši oz. Očeta vseh Turkmencev. Berdimuhamedov je Nijazova na tem področju hitro presegel: že pred leti si je dal postaviti svoj zlati kip, kip svojega predhodnika pa je dal prestaviti na obrobje prestolnice.

