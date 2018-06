Avtomobil je lahko sredstvo za oglaševanje

12. junij 2018 ob 17:25

Avtomobil nekaterim posredno in neposredno prinaša denar. Predvsem lahka kombinirana vozila so oblikovana tudi z namenom izkoriščanja prostora za oglaševanje.

Cesta je lahko tudi prodajalna. "Ko se voznik vozi po cesti, v zastoju, dnevno išče preostala vozila in si na podlagi tega ustvarja sliko o prihodnjem nakupu," pravi Boštjan Hribovšek, direktor marketinga in prodaje pri podjetju Summit Motors, uvozniku za vozila znamke Ford, kjer so se lani domislili akcije brezplačne polepitve vozila v primeru nakupa kombija.

S polepitvijo kombija lahko vsak obrtnik nadgradi posel – z dobrim oglasom, ki ga spremlja vedno in povsod, kamor koli se z vozilom odpelje na pot.

Avtomobil je že sam po sebi lahko zanimivo trženjsko orodje. Seveda, če je tak, da se za njim ozremo. Mini ali smart sta zaradi svoje ljubkosti že dokaj običajno reklamno orodje, ravno tako športni mustang. Manj atraktivna vozila, na primer delovni stroji, kot so kombiji, pa si morajo pozornost izboriti na drugačen način. Recimo z nalepkami.

Hribovšek pojasnjuje, da pri Fordu že med oblikovanjem lahkih gospodarskih vozil poskrbijo, da imajo dostavniki čim večje površine, ki omogočajo zunanjo komunikacijo. Pri tem je ključnega pomena, kaj nalepimo na to belo pločevino. Avtomobil je namreč dinamična reklama. Hitro gre mimo. Prav zaradi tega je najpomembnejši zadek vozila. Le tega nam uspe gledati dalj časa.

Moraš biti duhovit, estetski, pameten

Tine Lugarič, kreativni direktor pri podjetju Luna TBWA, pravi: "Vsi mislijo, da si, če si zelo glasen, tudi zares najglasnejši. Včasih si lahko malo pametnejši in si s tem bistveno glasnejši. Lahko si duhovitejši in si glasnejši. Ko si bolj estetski od preostalih, si spet glasnejši itd. Na vse to je treba misliti, ne le vse dati na številko."

Pa je dovolj, da na kombi zalepimo zapeljivo dekle? "Če gre za erotične storitve, je ta stvar več kot na mestu. Če pa gre zgolj za to, da privabimo neko pozornost, potem je storitev mogoče celo razočaranje na podlagi tega. Potem je taka raba napačna," pravi Lugarič in dodaja, da ga, če je kombi popolnoma drugačen, kot je fasada podjetja, njihov televizijski oglas ali oglas na spletu, potem ne bomo dojemali kot del tega podjetja. "Pomembno je, da stične točke pomagajo druga drugi in tvorijo celoto."

Poleg tega pa mora biti polepitev kakovostna tudi s tehničnega vidika. Na to je treba misliti na začetku, obrestovalo pa se bo na koncu.

Ne varčujte pri materialih

Strokovnjak za polepitev vozil Marko Kralj pravi, da so ključnega pomena kakovostni materiali. Če materiali niso kakovostni, pomeni, da se primejo na vozilo in jih je zelo težko odstraniti. Puščajo lepilo. Pri odstranjevanju lepila se običajno poškoduje lak. "Najobičajnejši material je polimer, ki je cenejši in ni primeren za daljše obdobje na vozilu. Imamo pa tudi materiale, ki zdržijo na vozilu od 5 do 10 let. Ne glede na vremenske pogoje, mraz, dež, sneg, led, sonce, vročino …"

Kombimarketing je v Sloveniji šele v vzponu. Lugarič pravi, da so imeli primer stranke, ki za velike jahte prodaja in oddaja igrače, od podmornic do toboganov. "Vprašali smo ga, kakšno nalogo ima njihov kombi v odnosu do drugih orodij? Odgovoril je, da eno izmed najpomembnejših, če ne najpomembnejše. Se pravi, ko jaz parkiram v marino, mora to biti najlepši plakat, ki ga bodo videli. Človek na jahti mora priti ven, me kontaktirati in vprašati, kaj prodajam."

Gospod z jahtami se torej že zaveda tovrstne pojavnosti. Enako velja za podjetje Ford, kjer pravijo, da so znali razumeti, da je za malega podjetnika dnevno pomembno, kako čim ceneje investirati lastna sredstva v svojo dnevno promocijo. "Ugotavljamo, da se tako kot v Zahodni Evropi povečuje razumevanje, da če želiš majhno podjetje, moraš svoj posel zgraditi, zato moraš dolgoročno transparentno, s komunikacijo lastne dejavnosti rasti," pravi Hribovšek in dodaja, da je tudi med slovenskimi podjetniki in obrtniki vedno večji delež tistih, ki razumejo, da je učinkovita komunikacija eno izmed orodij uspešnega posla.

V predzadnji junijski oddaji Avtomobilnost smo se posvetili mobilnemu oglaševanju.

