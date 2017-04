Avtomobil med uporabo povzroči 83 odstotkov emisij ogljikovega dioksida

24. avtomobilski salon Slovenije

1. april 2017 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije smo govorili o zeleni mobilnosti, področju, na katerem ima veliko izkušenj tudi avtomobilska znamka Toyota.

Direktor Toyota Adria Primož Tiringar povedal, da ekološka ozaveščenost ni le tisto, kar vidimo, ampak precej več in predvsem ljudje smo krivi za segrevanje ozračja. Večina ljudi denimo misli, da večina emisij, predvsem ogljikovega dioksida, nastane med proizvodnjo vozil, a to ni res.

Življenjski ciklus vozil ločimo na pet korakov. Najprej izdelamo material za izdelavo vozila, potem ga sestavimo, potem uporabljamo, četrti korak je servisiranje, peti pa reciklaža. Vsi sicer uganejo, da je uporaba vozila najbolj nesmotrna in da najbolj onesnažuje okolje, a nihče ne more verjeti, da na uporabo vozila odpade kar 83 odstotkov emisij. Prav uporabniki, ki se vsak dan vozimo po opravkih, največ pripomoremo k temu, da se v ozračje sprosti ogromno ogljikovega dioksida. Vsak posameznik se mora pri sebi odločiti, ali želi biti ekološko osveščen ali ne. Na nas je, kaj bomo zapustili zanamcem.

Kaj je hibrid?

Toyota je v Tehnološki paviljon pripeljala "razrezani " primerek hibridnega lexusa RX450h, zato smo se s Toyotinim tehničnim inštruktorjem Sandijem Štukljem pogovorili o hibridnih avtomobilih.

Najprej je razložil, kaj so hibridi. Lestvica se začne s tako imenovanim mikro hibridom, pri katerem gre za klasičen avto z dizelskim ali bencinskim motorjem, poleg njiju pa je vgrajen še sistem za samodejno zaustavitev in zagon motorja tedaj, ko delovanje motorja ni nujno. Naslednja faza je polhibrid ali "mild hybrid", ki se deli v dve veji: zaporedne in vzporedne. Pri zaporednem hibridu motor z notranjim izgorevanjem poganja generator, ki mehansko energijo spreminja v električno, s to pa se napaja elektromotor za pogon koles. Tega poznamo predvsem iz lokomotiv in ladij. Pri vzporednem hibridu je elektromotor namenjen pomoči pri pospeševanju, regeneraciji električne energije itd. Najvišja stopnja je polni hibrid, ki izrablja dobre lastnosti zaporednega in vzporednega hibrida. Omogoča vožnjo zgolj z elektromotorjem, regeneracijo električne energije, simultano delovanje bencinskega in elektromotorja in tako naprej. Tudi tehnološko je na precej višjem nivoju.

Dvajset let izkušenj

Toyota ima dvajset let izkušenj s hibridnim pogonom, in v tem času so se spremenili vsi sklopi hibridnega pogona. Polni hibridni pogonski sklop toyote in lexusa je sestavljen iz bencinskega motorja, elektromotorja, menjalnika, razsmernika-pretvornika, kontrolnega sistema in hibridne baterije. Motor je denimo v začetku bil 1,5-litrski, danes je 1,8-litrski. To se sicer zdi v nasprotju s trenutno usmeritvijo k zmanjševanju, a je dejansko v priusu pripomogel k tišji vožnji, saj deluje pri nižji vrtljajih. Zaradi manj naprezanja motorja so manjši tudi poraba goriva in izpusti. Beseda je nanesla tudi na menjalnik, ki je v primeru hibridnih toyot in lexusov dejansko bolj preprost, kot v avtomobilih s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje.

Spremembe dojemanja

Na začetku so se za hibridne avtomobile sicer usmerjali predvsem zgodnji navdušenci in tisti, ki so bili že tedaj ekološko usmerjeni. Z leti so ljudje videli, da ti avtomobili dejansko delujejo, zato je hibridni pogonski sklop postal bolj dopadljiv. Gre tudi za vozni slog. Zvok motorja v priusu z menjalnikom CVT denimo ni v skladu s pričakovanju voznikov, ki so vajeni ročnega menjalnika, zato so se hibridni modeli najprej uveljavili v severni Ameriki in na Japonskem, kjer so ljudje vajeni samodejnih menjalnikov in tega, da zvok motorja ne sovpada nujno s hitrostjo vozila. Do danes se je v tem pogledu v marsičem spremenilo tudi dojemanje evropskih voznikov.

Več o tej temi pa si oglejte v eni od prihodnjih oddaj Avtomobilnosti.

Matija Janežič