Avtomobili, ki jih lahko v Sloveniji kupite za manj kot 10.000 evrov

Nakup avtomobila

29. julij 2018 ob 06:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novi avtomobili so dragi in marsikdo si jih težko privošči, zato tudi pri nas ves čas cveti trg rabljenih avtomobilov. Ti so sicer lahko cenejši, a z njimi pride tudi določeno tveganje. A če naša pričakovanja niso prevelika, lahko tudi med novimi avtomobili najdemo takšne, ki so cenejši od magične meje 10.000 evrov.

Prva znamka, ki nam pade na pamet, ko razmišljamo o avtomobilih, ki bi lahko bili cenejši od 10 tisoč evrov, je gotovo Renaultova romunska znamka Dacia. In res je v njeni ponudbi kar nekaj avtomobilov, ki ustrezajo želenim kriterijem. Dacio sandero lahko z osnovnim turbobencinskim motorjem TCe dobite že za 8.200 evrov, z boljšo opremo laureate za 9.100 evrov, sežete pa lahko celo med pogojne športne terence, saj je sandero stepway z opremo ambiance na voljo za 9.900 evrov, če se seveda odpoveste dodatni opremi. Z osnovnim motorjem je lahko cenejši od 10.000 evrov tudi logan in celo logan MCV, s katerim dobite prav spodoben karavan. A za 9.790 evrov je na voljo tudi pravi prevoznik, dacia dokker, seveda z osnovnima motorjem in opremo.

Malčki

A marsikaj je na voljo tudi pri drugih znamkah. Daciin principal Renault ima v svoji ponudbi twinga, ki v osnovni izvedbi stane 8.990 evrov, če ostanemo pri mestnih malčkih, pa se pod magično mejo lahko znajdejo še fiat panda, hyundai i10, kia picanto, seat mii, škoda citigo, toyota aygo in suzuki celerio. Suzukijev je tudi edini "kompetentni" športni terenec ignis, ki ga v osnovni konfiguraciji z 1,2-litrskim štirivaljnikom in prednjim pogonom lahko kupite že za 9.850 evrov.

Majhni mestni avtomobili

Avtomobili, ki so v osnovnih različicah na voljo za manj kot 10.000 evrov, segajo tudi razred više, med majhne mestne avtomobile, ki v marsikaterem primeru niso več tako majhni. Če je fiat punto, ki ga slovenski zastopnik italijanske znamke v edini različici z 1,4-litrskim motorjem ponuja za 9.490 evrov, še predstavnik prejšnje ali celo predprejšnje generacije tega razreda, na sodobno naslednico pa čaka tudi škoda fabia, ki jo z osnovnim litrskim bencinskim trivaljnikom TSI in osnovno opremo easy lahko za 9.999 kupimo tako v kombilimuzinski kot tudi kombijevski različici, so vsi njuni tekmeci povsem sodobni. Mogoče se zdi neverjetno, a za 10.000 evrov lahko v osnovnih različicah – ponekod ob upoštevanju serijskih popustov – dobite tudi citroën C3, opel corso, seat ibizo in kio rio.

Pred nakupom avtomobila se torej izplača dobro preučiti trenutno ponudbo na našem avtomobilskem trgu.

Matej Rebolj