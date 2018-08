Avtomobili, ki to jesen prihajajo na ceste

Avtomobilske novosti

1. avgust 2018 ob 06:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poletje je čas dopustov in premora pred jesenskimi službenimi dolžnostmi, ko pogosto razmišljamo tudi o načrtih za prihodnost. In pomemben del tega razmišljanja je lahko tudi nakup avtomobila. Je torej dobro kupiti avtomobil, ki je že na trgu, ali je bolje počakati na jesen ali konec leta, ko bo na voljo še nekaj dodatnih modelov?

Odgovor ni preprost, saj jesen prinaša precej pestro avtomobilsko bero. Kot smo že nekaj let vajeni, so v ospredju predvsem križanci vseh velikosti in z različnimi pogonskimi sklopi. Morda eden najbolj pričakovanih križancev ta trenutek je Audijeva nova križanska admiralska ladja Q8, enako pa bi lahko veljalo tudi za ingolstadtski prvi pravi električni avtomobil audi E-tron. Osvežitev bo doživel tudi audi Q3. BMW bo audiju Q8 kar takoj postavil ogledalo, saj jeseni prihaja veliki križanec BMW X7, jeseni pa prihaja tudi električni jaguar i-pace, o katerem je že veliko znanega.

Bera križancev oziroma športnih terencev se s tem še ne konča, saj enkrat jeseni prideta še nova hyundaija santa fe in tucson, blizu je tudi nova honda CR-V, prenovljen je mitsubishi outlander PHEV, kmalu pa lahko pričakujemo še volkswagen t-cross in seat tarraco. Da vse le ni zgolj v mehkih terencih, bosta kmalu dokazovala tudi prenovljena klena terenca mercedes-benz razreda G in jeep wrangler.

Prihaja novi ford focus

A čeprav imajo trenutno na avtomobilskem trgu glavno besedo križanci, vse ni podrejeno le njim. Peugeot bo tako na ceste kmalu zapeljal novo generacijo limuzine srednjega razreda 508, Audi je osvežil audi A4 in popolnoma prenovil malega mestnega predstavnika audi A1, ki bo odslej na voljo le kot petvratni sportback, napoveduje se tudi prenova BMW-jeve serije 3 in mercedes-benzovih razredov B in C. Prihajata pa tudi nova ford focus in kia ceed.

Na področju športnih avtomobilov velja omeniti predvsem porsche 911 in povsem nov razkošni kupe BMW serije 8 coupe, tiste s povečanimi družinsko-prevozniškimi željami pa bo razveselil francosko-nemški trojček, ki ga sestavljajo citroen berlingo multispace, opel combo in peugeot rifter.

Matej Rebolj