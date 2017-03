Poudarki Pri zagotavljanju pasivne varnosti je ključnega pomena strukturo karoserija.

Pripomočki za aktivno varnost so naši varuhi. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z Romanom Šimencem smo se pogovorili o pasivni varnosti avtomobilov Foto: Boštjan Podlogar/MMC RTV SLO Tone Golob nam je predstavil pripomočke za aktivno varnost avtomobilov. Foto: Boštjan Podlogar/MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobili nas lahko varujejo, če jim to dovolimo

24. Avtomobilski salon Slovenije

28. marec 2017 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes smo se v Tehničnem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije strokovnjakoma za avtomobilsko tehniko pogovarjali o prijemih pri zagotavljanju pasivne in aktivne varnost sodobnih avtomobilov.

Več kot pol stoletja prizadevanj

Z Mercedes-Benzovim tehničnim inštruktorjem Romanom Šimencem smo se pogovorili o pasivni varnosti, ki so se ji začeli avtomobilski konstruktorji načrtno posvečati v petdesetih letih prejšnjega stoletja, od tedaj pa so vplivali a to, da so se avtomobili močno spremenili. Kot je povedal Šimenc, pasivno varnost zagotavljajo vsi elementi, ki nastopijo, ko pride do naleta.

Karoserija ključnega pomena

Najstarejši del je karoserija, ki je ključnega pomena pri zagotavljanju pasivne varnosti. Pomembni so materiali, s katerih je narejena, in kako se ti obnašajo med trkom. Med drugimi elementi pasivne varnosti so še varnostne vreče, varnostni pasovi in zložljiv volanski drog, ki je ključnega pomena za voznikov prsni koš, naštel pa bi jih lahko še veliko. Zgradba karoserije se je skozi čas zelo spreminjala. Dobila je dele z večjo trdnostjo in dele z manjšo trdnostjo, tako imenovane zmečkljive cone, skozi katere se uničevalna energija odvaja od potnikov. Za tako imenovano varnostno kletko so vedno uporabljali močnejše materiale, v zadnjem času pa je na njihovem mestu tudi vse več ultra trdnih materialov, kakršno je denimo borovo jeklo.

Pomen pravilnega vzdrževanja

Kot pravi Šimenc, je prav zato za zagotovitev pasivne varnosti pomembno, da poškodbe karoserije popravljajo strokovnjaki, saj se s klasično obdelavo lahko izgubi trdnost materialov. Avtomobili zato izgubijo sposobnosti odvajanja energije in konstrukcijsko trdnost varnostne kletke, posledično pa se zmanjša tudi varnost potnikov. Pozorni torej bodite, ko kupujete rabljene avtomobile!

Tihi čuvaji

O aktivni varnosti nam je spregovoril Audijev tehnični strokovnjak Tone Golob. Kot je povedal, pri Audiju, ko gre za aktivno varnost, vedno govorijo o asistenčnih sistemih oziroma podpornih sistemih vozniku. To so sistemi, ki pazijo na voznika tedaj, ko mu zbranost popusti, kar se nam pogosto dogaja predvsem na dolgih vožnjah in v mestnem okolju, ko pride do hitrih sprememb ritma vožnje. Tedaj je lepo imeti čuvaja, ki poskrbi za nas.

Najbolj znana ABS in ESP

Vsem najbolj znana asistenčna sistema sta sicer ABS in ESP, a jih je ogromno, za večino pa vozniki sploh ne vemo. Ko se namreč začne nekaj spreminjati, pride do pojemka, avtomobil pa začne sam pripravljati zavorni sistem in po potrebi povečuje zavorni tlak. Najbolje bi bilo, če bi v nevarnosti naleta voznik brutalno pohodil pedal zavor, a večina tega ne stori, zato nam v tem primeru pomaga asistenčni sistem. Napačne predstave imamo denimo tudi o vlogi ABS, o katerem večina meni, da je namenjen hitremu zaviranju. To ni res, saj je ABS namenjen predvsem temu, da je avtomobil tudi med močnim zaviranjem vodljiv, torej lahko z njim zavijamo.

Neuporaba pripomočkov

Ugotavlja tudi, da vozniki sicer imajo avtomobile, v katere so vgrajeni asistenčni sistemi, a jih veliko dejansko ne uporabljajo. Spomnimo se samo smernikov, ki so stari že dobrih šestdeset let, a jih še danes marsikdo pozabi prižigati, čeprav gre za zelo učinkovit način komunikacije v prometu. Podobno se žal dogaja tudi z asistenčnimi sistemi, pa čeprav ti niso tam le zaradi varnosti, ampak vozniku lahko olajšajo vožnjo, kot denimo aktivni tempomat.

Jutri pa bomo govorili o udobju

Več o pasivni in aktivni varnosti si oglejte v eni od prihodnjih oddaji Avtomobilnosti, jutri pa vas vabimo, da si ogledate prenos sredinega odrskega dogajanja v katerem bosta voditelja David in Andrej gostila zelo zanimive goste, ki bodo z drugačnega zornega kota pogledali na udobje v avtomobilu.

Matija Janežič