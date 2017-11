Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V stoti oddajji bomo pogledali malce nazaj in se, seveda, ozrli tudi v prihodnost. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 100: Pogled v preteklost in v prihodnost

Šesta jesenska Avtomobilnost

12. november 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

V današnji Avtomobilnosti, ki je že stota po vrsti, se bomo ozrli tudi v preteklo delo. Preizkusili smo mazdo CX-5, se pogovorili s poslovnežem, ki je letalo zamenjal za avto in na svoji limuzini obrnil že skoraj milijon kilometrov, ter strinili prve vtise o seat aroni.

Stota oddaja je pravi trenutek, da se ozremo malo nazaj in pogledamo tudi v prihodnost. V stotih oddajah smo govorili s 419 sogovorniki, vam predstavili in testirali več kot 500 avtomobilov ter prevozili nešteto kilometrov, in to na treh platformah: na televiziji, na medmrežju in na radiu na Valu 202. Ob tem smo analizirali, kaj Avtomobilnost je in kaj vse zajema.

Preizkusili smo novo generacijo najbolj prodajane mazde, v novicah pa omenimo motocikel, ki je kar brez voznika prehitel Rossija. Poleg tega smo se dotaknili dogajanja v avtomobilski industriji ter Tesle, ki je tudi zaradi zamud s proizvodnjo in dobavo modela v zadnjem obdobju pridelal več kot pol milijarde izgube.

Pokazali vam bomo vtise s prve vožnje s Seatovim malim športnim terencem, ki smo ga spoznavali okolici Barcelone. Ta je v času napetosti na tem delu Pirenejskega polotoka pokazal tako katalonske oziroma španske kot nemške gene.

Predstavili vam bomo direktorja, ki zaradi slabe izkušnje z letali pozna evropske avtoceste kot lasten žep. V svojih treh limuzinah, ki skupaj štejejo skoraj dva milijona prevoženih kilometrov, na leto prebije približno tri mesece. V letih, v katerih je za vse svoje poslovne poti namesto letala uporabljal avtomobil, se je nabralo tudi kar nekaj zanimivih anekdot.

Martin Macarol