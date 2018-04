Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tokrat bomo v Avtomobilnosti govorili o tem, kaj vse nam lahko ponudijo hibridna kolesa. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 114: novodobna mobilnost s hibridnimi kolesi

Štirinajsta spomladanska Avtomobilnost

26. april 2018 ob 07:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

V današnji Avtomobilnosti bomo govorili o hibridnih vozilih, takšnih, ki kombinirajo moč naših nog z elektromotorjem, a nikakor ne zaradi potuhe. Pogovarjali se bomo z novim mercedesom razreda A, se od zime poslovili s sončno rumenim stonicom in izračunali stroške parkiranja.

Kolesarstvo je svetovni fenomen pametne mobilnosti in cvetoča industrijska panoga. Lani je bilo po vsem svetu prodanih 150 milijonov novih koles. V zadnjem desetletju pa silovito prodajo vidimo pri električnih kolesih. Pogledali si bomo, kako lahko vplivajo na našo mobilnost.

Nato bomo spoznali čisto novi mercedes razreda A. Ta se predstavlja z zelo dinamično podobo in novo zgodbo upravljanja vozila, ki vključuje tudi glasovno upravljanje.

V nadaljevanju oddaje bomo spoznali vsakdan naših treh testnih voznikov z belimi aurisi, izračunali bomo skupne stroške parkiranja, udejanjili komunikacijo vozil in infrastrukture ter avtomobile, ki parkirajo namesto nas.

V novicah med drugim v Sloveniji predstavimo prenovljeni ford ecosport in pogledamo, kako bodo Toyotina vozila že čez nekaj let komunicirala med seboj in vozniku posredovala pomembne informacije.

Sneg bomo pregnali s testom sončno rumenega stonica in svetovali vam bomo, kako priti do sedem tisoč evrov vrednega potovanja na Škotskem.

Ne zamudite današnje oddaje ob 20:55 na drugem programu TV SLO.

Martin Macarol