V današnji Avtomobilnosti bomo govorili o podatkih, ki bodo vse bolj pomembni tudi v avtomobilih in bodo lahko postali celo vir dohodka.

Avtomobilnost 118: Vožnja po podatkovni avtocesti

Osemnajsta spomladanska Avtomobilnost

7. junij 2018 ob 06:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

V današnji Avtomobilnosti bomo vozili po podatkovni avtocesti prihodnosti, po kateri se bomo morda vozili celo zastonj. Vozili smo novo izvedbo mercedesa G, ki je namenoma videti točno tako kot stara. Pili smo kavo v družbi privlačnih mišičnjakov, takšnih, za katerimi se obračajo glave, zato so lahko dobro tržniško orodje tako kot polepljeni kombiji.

V današnji Avtomobilnosti si bomo pogledali, kako se Google vključuje v svet avtomobilizma. Spletni velikan bo ponudil avtomobilskim podjetjem svoj operacijski sistem. In tam, kjer je Google, tam so podatki, in kjer so podatki, tam bi moral biti denar, ne samo za Google, ampak tudi za nas. In tja bomo šli v današnji oddaji.

Nato vam pokažemo vtise s prvih kilometrov z novim mercedesom razreda G, ki je na pogled zelo podoben predhodniku, a prinaša velik tehnični napredek.

V nadaljevanju oddaje bomo povedali, kako je lahko avto tržniško orodje. Naj gre za kričeče obarvanega superšportnika ali pametno polepljen tovorni kombi.

V novicah bomo na slovenske ceste pospremili novi nissan leaf in poročali, kako je Virgin Galactic drugič uspešno izstrelil svojo raketo, s katero želi opravljati komercialne polete v vesolje.

Na koncu pa vam bomo pokazali novo ugotovitev našega testiranja v simulatorju in test novega fiata za sodelovanje v razpisih.

Ne zamudite današnje oddaje ob 20.55 na drugem programu TV SLO.

Martin Macarol