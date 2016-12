Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 68: Darsov termoskener za večjo varnost v predorih

V peti jesenski Avtomobilnosti

22. december 2016 ob 13:46

MMC RTV SLO

V tokratni Avtomobilnosti smo vam predstavili napravo, s katero Dars preprečuje požare v predorih. Priča smo bili novemu poglavju na področju pickupov, enega od novincev smo že tudi ocenili. Preizkusili pa smo tudi mali kombi in značajsko prijaznega športnika. In s to oddajo smo začeli glasovanje za slovenski avto leta 2017.

V Sloveniji imamo 45 avtocestnih predorov skupne dolžine več kot 42 kilometrov in smo, kot je znano, močno tranzitna država. Z Darsovimi strokovnjaki smo se pogovorili o termokameri, ki zaznava pregrete tovornjake in tako skrbi za večjo varnost v predorih. Za zagotavljanje dodatne ravni varnosti so z različnimi sistemi nadzora opremljeni tudi drugi predori na našem avtocestnem omrežju, hkrati pa se skrbno zapisujejo tudi vsi neobičajni in nevarni dogodki, ki se zgodijo v njih.

Preizkusili smo športnega leona cupro, resno zverino, ki je – prav presenetljivo – z navijanjem konjev ohranilo vsakdanjo uporabnost. Ford ranger nam ponuja odlične terenske zmogljivosti, tovorni keson pa je primeren tudi za zahtevnejše naloge – vse to za razumno vsoto denarja. Fiat doblo je italijansko našminkan kombi, ki je dovolj majhen za uporabo po mestu, a hkrati primeren tudi za dopustniške družinske potrebe.

Leto je naokoli, ponovno je tu čas, ko izbiramo slovenski avto leta. Tokrat že petindvajsetič po vrsti! Kot pravijo trgovci avtomobilov, je lovorika slovenskega avta leta edina medalja, ki med kupci avtomobilov nekaj šteje. Finaliste izberete gledalci, zato razmislite o svojem favoritu!

Petra Jakob