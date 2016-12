Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 72: Mehanik leta

V deveti jesenski Avtomobilnosti

22. december 2016 ob 17:50

MMC RTV SLO

V današnji Avtomobilnosti vam predstavimo najbolj veščega mehanika, prisostvovali smo namreč finalu, ko so iskali najboljšega med slovensko elito. Preizkusili smo težko pričakovnage peugeota 3008, pa tudi spoznali toyoto za Valentine in Tine. In z orjaškim ameriškim terencem z zadnjim pogonom smo prepeljali Dolino smrti.

Podali smo se med mlade, nadobudne mehanike, ki v svoji želji po znanju posegajo najviše - po sami lovoriki mehanika leta. Lovoriko najboljšega je že tretjič zapored osvojil Primož Rožnik, sledila pa sta Andraž Boh in Leon Cafnik. Poglejte si, s kakšnimi izzivi so se spoprijemali.

V Kaliforniji smo zavili z desetpasovne avtoceste in se popeljali po idilični Dolini smrti ter tako dodobra preizkusili, kar je največje v Ameriki, ford expedition.

Prvič smo sedli za volan toyote C-HR, ki ni zanimiva samo zaradi oblike, ampak tudi zaradi neobičajno dinamičnih voznih lastnosti. Novi 3008 je po naši oceni lahkoten, vozniški avtomobil, ki z majhnim volanom ponuja dinamične vozne lastnosti.

Petra Jakob