Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 76: Finalni izbor za slovenski avto leta 2017

V prvi letošnji oddaji

19. januar 2017 ob 15:03

MMC RTV SLO

V tokratni Avtomobilnosti bomo izbrali slovenski avto leta 2017!

Že petindvajseto leto zapored bomo domači avtomobilski mediji med finalisti, ki ste jih izbrali tudi vi, naši dragi gledalci, izbrali slovenski avto leta 2017. Skupaj je iz sedmih različnih medijev prispelo kar 36.633 glasov in med njimi ste največ glasov namenili peugeoju 3008, alfi romeo giulii, volkswagnu tiguanu, renaultu meganu in kii sportage.

Za vse ljubitelje avtomobilov pa smo pripravili posebno poslastico: v dvorano Gospodarskega razstavišča nam je namreč uspelo pripeljati vseh štirindvajstet avtomobilov, ki so zmagali do zdaj. V posebnem članku in prispevku vam bomo razkrili nekatere zanimive zgodbe in zgodovino teh avtomobilov.

Vas zanima komu bo lanska zmagovalka, opel astra, predala to prestižno nagrado? Izvedeli boste nocoj ob 20. uri na TV SLO2.

Petra Jakob