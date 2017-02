Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 80: Radar praznuje

V peti spomladanski Avtomobilnosti

16. februar 2017 ob 12:54

MMC RTV SLO

V današnji Avtomobilnosti vam bomo predstavili zgodovino radarja za merjenje hitrosti, ki letos praznuje 70. obletnico. Bili smo v Barceloni na premieri nove seat ibize ter doma preizkusili Peugeotov družinski kombi in Renaultov novi enoprostorec.

Prvi radarji štejejo že 70 let, milica pa je na slovenskih cestah začela izvajati meritve hitrosti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Sprva so bile na voljo zelo preproste naprave, nato je prišel čas radarjev, ki so bili povezani s fotoaparati, sedaj pa se uporabljajo tudi laserski merilniki ter sekcijsko merjenje. O tem smo govorili z vodjo prometnega sektorja na slovenski policiji ter z upokojenim policistom in zbirateljem policijskih rekvizitov, ki nas je popeljal nazaj v čas milice.

Bili smo tudi v Barceloni na premieri nove seat ibize, ki se predstavlja z novo platformo, prostornejšo notranjostjo in najsodobnejšo opremo.

Doma pa smo preizkusili Peugeotov potovalni kombi traveller, ki je primeren tudi za družine z aktivnim življenjskim slogom ter novo generacijo Renaultovega srednje velikega enoprostorca, ki se po novem z videzom spogleduje s športnimi terenci.

Martin Macarol