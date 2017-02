Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Planici smo dodobra preizkusili, kaj zmore Audijev štirikolesni pogon Quattro. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 81: Zimsko doživetje s štirikolesnim pogonom

Šesta spomladanska Avtomobilnost

23. februar 2017 ob 07:02

MMC RTV SLO

V tokratni Avtomobilnosti bomo govorili o zajcu in pumi in o plastenki vode. Predvsem pa bomo s pomočjo 20 nagrajencev našega žimskega doživetja v Planici pokazali, koliko operacij v modernih avtomobilih opravi elektronsko nadzirani štirikolesni pogon.

Z ekipo Avtomobilnosti smo v Planici pripravili zimski poligon, na katerem je 20 naših nagrajencev lahko po dolgem, predvsem pa počez preizkusilo, kako deluje sodoben štirikolesni pogon.

Teoretičnemu uvodu in pouku o pravilnem položaju za volanom z našim Andrejem je sledilo adrenalinsko doživetje na snegu. Tu so nas zanimali ovinki, saj so le-ti lahko, vsak po svoje, vedno znova uganka.

Pokazali smo, kakšno vlogo ima pri voznih lastnostih masa avtomobila, ki ga lahko spravi iz začrtane smeri, ter kako se proti temu bori štirikolesni pogon in kaj lahko storimo mi.

Veliko je bilo driftanja, sneg je letel vse povprek. Kako je vse skupaj izgledalo v praksi, pa si poglejte v nocojšnji oddaji.

Martin Macarol