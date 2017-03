Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Ženevi smo ugotavljali, v katero smer se obrača avtomobilski svet Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 84: Različni obrazi 87. avtomobilskega salona v Ženevi

Deveta spomladanska avtomobilnost

16. marec 2017 ob 08:26

MMC RTV SLO

V 84. Avtomobilnosti vam pokažemo reportažo s 87. ženevskega avtomobilskega salona, ki kaže najnovejše trende in smeri, v katere se obrača avtomobilska industrija. Poleg tega vam na ovinkih prelaza, po katerem je dobil ime, predstavimo novega športnega terenca alfa romeo stelvio.

V Ženevi smo posneli reportažo z mednarodnega avtomobilskega salona, ki je vedno znova najpomembnejši pokazatelj trendov v svetu avtomobilizma. Govorili smo z ljudmi, ki ta svet kreirajo. Letos so razstavljavci pripeljali kar 900 avtomobilov, ki na eni strani z uporabo najrazličnejših energentov kažejo iskanje novih ekoloških rešitev, na drugi strani pa luksuzne izdelke in superšportnike, ki stanejo milijon evrov in več.

Bili smo tudi na drugem najvišjem asfaltiranem prelazu v Evropi, Stelvio, kjer smo podrobneje spoznali Alfinega istoimenskega športnega terenca. Ta bo lovil kupce s privlačnim videzom ter odličnimi voznimi lastnostmi, ki jih je podedoval od giulie.

Pogledali smo tudi, kaj se dogaja pri uvajanju samovozečih avtomobilov in spoznali Volvo projekt Drive Me

Testirali smo Fordov dinamični enoprostorec S-max z zmogljivim turbodizelskim strojem, samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom.

Na koncu pa smo ženevski avtomobilski salon primerjali s prihajajočim slovenskim, ki se bo v Ljubljani odvijal od 27. marca do 2. aprila 2017.

Martin Macarol