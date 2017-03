Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V tovarni Nolan smo si pogleedali, kako nastajajo kakovostne čelade. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 85: Kako nastajajo varne čelade

Deseta spomladanska avtomobilnost

23. marec 2017 ob 04:52

MMC RTV SLO

V 85. avtomobilnosti vam pokažemo, kako nastajajo varne motociklistične čelade. Poleg tega vam predstavimo, kaj prinaša prenovljena škoda octavia ter test opel mokke X.

Bili smo v italijanski tovarni Nolan, kjer izdelujejo kakovostne motociklistične čelade. Od tam vam pokažemo, kako nastajajo zares varne čelade in zakaj so le-te primerno dražje od tistih, ki jih lahko kupimo v akcijah v slovenskih diskontih.

Prevozili smo prve kilometre s prenovljeno škodo octavio ter se s Škodinimi strokovnjaki pogovarjali o tehnologijah, ki jih prinaša.

Ob skorajšnjem prihodu crosslanda smo testirali Oplovega obstoječega kompaktnega športnega terenca mokko X, ki se med drugim pohvali z učinkovitim štirikolesnim pogonom.

Na koncu pa napovemo še, kaj boste lahko videli in doživeli na avtomobilskem salonu, ki bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal od 27. Marca do 2. aprila. Poleg razstave bleščečih jeklenih konjičkov bo 24. avtomobilski salon Slovenije ponujal tudi dodatno vsebino, med drugim tehnološki paviljon, ki ga organizira ekipa Avtomobilnosti in na katerem bo mogoče od blizu spoznati tehniko najnovejših avtomobilov ter prisluhniti predavanjem in debatam s strokovnjaki na temo mobilnosti in drugih področij avtomobilske industrije.

Martin Macarol