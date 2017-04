Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tokrat vam s tehnološkega paviljona predstavimo akrivno in pasivno varnost. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avtomobilnost 87: Zgodba o aktivni in pasivni varnosti

Dvanajsta spomladanska avtomobilnost

6. april 2017 ob 06:53

MMC RTV SLO

V 87. avtomobilnosti vam pokažemo, kaj smo za vas pripravili na tehnološkem paviljonu ter kaj ste nam povedali obiskovalci. Poleg tega vam predstavimo tudi novo opel insignio, ki je nastala po vzoru slavnih modelov iz preteklosti.

Kot ustvarjalci tehnološkega paviljona na 24. Avtomobilskem salonu Slovenije smo se s številnimi gosti pogovarjali o najrazličnejših temah v zvezi z avtomobili, in mobilnostjo. Tokrat smo s strokovnjaki govorili o aktivni in pasivni varnosti, torej o pripomočkih, ki skrbijo, da do nesreče ne pride, ter o elementih, ki nas obvarujejo po trku.

Z razstavljavci smo se pogovarjali o njihovem pristopu ter vtisih z avtomobilskega salona, ki se je po dolgem času vrnil v Ljubljano, ter privabil kar 75 tisoč obiskovalcev.

Poleg tega vam predstavimo tudi Oplovo novo admiralsko ladjo ter slavne modele kapitan, admiral in diplomat, po katerih se zgleduje.

Martin Macarol