Avtomobilnost 90: Učinkoviti motorji potrebujejo učinkovita goriva

Petnajsta spomladanska Avtomobilnost

27. april 2017 ob 08:57

MMC RTV SLO

V tokratni oddaji Avtomobilnost bomo govorili o motorjih in gorivih ter o tem, kako avtomobilski inženirji delajo motorje učinkovite in do okolja prijazne ter kakšno vlogo imajo pri tem proizvajalci goriv. Poleg tega vam pokažemo tudi test forda kuge, citroëna C3 in renaulta clia.

Dobri in učinkoviti motorji potrebujejo tudi dobro gorivo. S strokovnjaki smo se pogovarjali o tem, kako lahko k učinkovitemu delovanju motorjev s svojimi gorivi prispevajo proizvajalci goriv, zlasti tisti s svojimi rafinerijami in razvojem. Med drugim smo govorili s Tomažem Katrašnikom, vodjo laboratorija za motorje z notranjim izgorevanjem na Strojni fakulteti, in z Nikolaijem Schubertom, vodjo razvoja in inovacij pri podjetju OMV.

V novicah vam predstavimo smernice in novosti z avtomobilskega salona v Šanghaiu, kamor so nemški proizvajalci pripeljali svoje najnovejše električne koncepte, kitajski Lynk & Co. pa je predstavil serijsko različico svojega športnega terenskega vozila.

Pod testno lupo smo tokrat vzeli kar model, in sicer forda kugo s turbodizelskim strojem, novega citroëna C3, prav tako na dizelski pogon, in karavanskega clia z živahnim turbobencinarjem.

Martin Macarol