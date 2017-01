Avtomobilska prihodnost, kot jo vidi Faraday Future

CES 2017

5. januar 2017 ob 06:30

Las Vegas - MMC RTV SLO

Veliki električni križanec zagonskega podjetja Faraday Future razvije več kot tisoč »konjev« in do stotice potrebuje manj kot 2,5 sekunde. Na voljo bo leta 2018, zanj pa bo treba odšteti najmanj 140 tisoč evrov.

Faraday Future je pred enim letom v Las Vegasu razkril ekstremni koncept električnega avtomobila ffzero1, sedaj pa tu predstavlja prototip svojega prvega serijskega modela. Gre za velikega električnega križanca z oznako FF 91, ki meče rokavico Teslinemu modelu X.

V dolžino meri kar 5,25 metra in ima 3,2 metra dolgo medosno razdaljo. Dva elektromotorja skupaj razvijeta 783 kilovatov (1.064 KM) moči in 1.800 Nm navora, kar je dovolj za pospešek od 0 do 100 milj na uro (96 km/h) v 2,39 sekunde. Elektromotorja črpata moč iz litij-ionskega baterijskega sklopa z zmogljivostjo 130 kilovatnih ur, ki se nahaja v dnu vozila. Baterije so razvili v sodelovanju s podjetjem LG Chem in se ponašajo z največjo energijsko gostoto na svetu. Z enim polnjenjem naj bi zagotavljale do 700 kilometrov dosega. Polnjenje na domači vtičnici lahko poteka z zmogljivostjo 1,5, 10 ali 15 kilovati in traja 4,5 ure, na hitrih polnilnicah pa bo omogočeno polnjenje z zmogljivostjo 200 kilovatov.

Pri razvoju avtomobila so posvetili veliko pozornosti obliki karoserije, ki se ponaša z zelo majhnim količnikom zračnega upora 0,25, v službi aerodinamike pa so tudi 22-palčna platišča, ki po potrebi spreminjajo obliko in usmeritev krakov.

Sam bo vozil in parkiral

Ena od posebnosti velikega križanca je možnost avtonomne vožnje, pri čemer še ni znano, na kateri ravni bo le-ta delovala. Avtomobil ima za to vgrajenih 13 radarjev kratkega in dolgega dosega, 10 kamer, 12 ultrazvočnih tipal in potopni 3D lidar, ki se dvigne iz sprednjega pokrova. Na trgih, kjer je to dovoljeno, bo avtomobil namesto zunanjih ogledal imel vgrajene kamere, ki bodo prikazovale sliko na zaslonih v kabini. Med drugim pa bo znal tudi sam parkirati.

V notranjosti, ki je še niso uradno razkrili, se vidi velik osrednji zaslon. Avtomobil bo mogoče odklepati s pametnim telefonom, v kabini pa bodo med drugim na voljo brezžična internetna povezava, steklena streha z nastavljivo prosojnostjo ter udobni zadnji sedeži z nastavljivim naklonom naslona do 60 stopinj.

Cena še ni uradno znana, a znašala naj bi najmanj 150 tisoč dolarjev (cca. 143 tisoč evrov). Čeprav avtomobil ni še povsem nared za serijsko proizvodnjo (prvi primerki bodo na voljo šele leta 2018), Faraday Future, podobno kot Tesla za model 3, že zbira prednaročila z (vračljivim) predplačilom v višini pet tisoč ameriških dolarjev (cca. 4.800 evrov). Prvih 300 primerkov bodo izdelali v omejeni seriji Alliance Edition in del prihodka od vsakega primerka namenili okoljskemu skladu.

Borut Fakin