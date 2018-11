Avtomobilski kult, ki ima številne pripadnike tudi v Sloveniji

GTI nekoč in danes

13. november 2018 ob 09:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred več kot 40 leti je Anton Konrad z majhno skupino Volkswagnovih zanesenjakov kljub nasprotovanju takratnega vodstva na skrivaj izdelal avto, ki je kratico GTI za večno postavil med avtomobilske legende.

V zadnji oddaji Avtomobilnost smo oddali čast Volkswagnovi znamki GTI. Priredili smo športni dan in se ob tem spominjali časov, ko smo imeli še telefone na vrvice. To je bil čas, ko je znameniti Anton Konrad, šef Volkswagnovega oddelka za komunikacijo z mediji, ob pomoči petih Volkswagnovih zanesenjakov izdelal športnega golfa, s katerim so se tudi Nemci, ki so sodili v delavski razred, počutili pomembe ob tekmah Bundeslige, pred bari, v parkih, na porokah in lokalnih veselicah, kjer so se radi kazali z golfom GTI.

Pravilnost Konradove intuicije se dokazuje tudi po več kot štirih desetletjih. Brez zadržkov lahko zapišemo, da je bil Konrad revolucionar. Zanesljiv, vsakdanji avto, kot je bil VW golf, je s pridihom športnosti pripeljal do delavskega razreda.

Ni bil prvi GTI

Pri Avtomobilnosti vemo, da golf ni bil prvi, ki je nosil kratico GTI, pred njim je bil maserati 3500. Ampak, kaj je bolj pomembno, da si prvi ali tisti, ki je svet začel vrteti na novo. Golfu GTI so začeli slediti tudi konkurenti in predstavljali svoja vozila, tudi z oznako GTI.

Da bi izvedeli, kako se je golf GTI rodil, moramo daleč v preteklost. V Wolfsburg, dom znamke Volkswagen. Tam so pospešeno izdelovali hrošča, simpatični avtomobil, ki se je dobro prodajal po vsem svetu. Vendar pa je bil ob svoji izdihljajih tehnološko tako zastarel, da so Volkswagnovi šefi vedeli, da je čas za zamenjavo. Vendar so morali izbrati, razviti in izdelati avtomobil, ki bo sposoben zasesti „velike škornje“. Obliko je zrisal slavni Giugiaro, tehniko so imeli sami in rodil se je golf.

Da pa razložimo, kako se je rodil golf GTI moramo spoznati Antona Konrada. Bil je marketingar in PR-ovec, ki je deloval v času, to so bila sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so ljudje nosili hlače na zvonec, srajco iz poliestra, ki je dobila slogan operi in obleci pa sploh ne vonjaj, zelo popularni so bili nudistični kampi, to je bil čas, ko je bil telefon pri vhodu in ga je bilo treba za številčnico zavrteti. Časi so bili drzni, veliko se je upalo in tudi sanjalo. Čas je bil pravi, zato je Konrad prišel do Wolkswagnove uprave in rekel, čas je za športen ljudski avto. Uprava je v en glas rekla ne! Konrad pa ni odnehal, zgodba pa je postala sumljiva. Konrad je v svojem prostem času, s svojimi petimi sodelavci v tovarni sestavil športnega gofa in ga postavil pred člane upravi, ki so v en glas rekli: "Da!“ A, so mu postavili tudi past. Konradu so ukazali, da jih mora prodati vsaj 5.000, da bo golf GTI lahko živel naprej. Ker je bil Konrad dober prodajalec, so pri Volkswagnu samo v prvi generaciji prodali 480 tisoč primerkov, do danes pa že več kot dva milijona.

GTI je v štirih desetletjih postal kult, ki ima svoje člane po vsem svetu. Najbolj znano zborovanje ljubiteljev GTI je v naši neposredni bližini. Ob Vrbskem jezeru v Avstriji se zbere tudi 200 tisoč ljubiteljev GTI iz celotne Evrope in sveta, veliko e tudi GTI-jev s slovenskimi registrskimi tablicami.

Danes oznako GTI ne nosi zgolj golf, pač pa tudi druge „male rakete“ oziroma mišičnjaki, kakor imenujemo vozila, ki od navadni bratov odstopajo s še višjo ravnjo inženirskega mojstrstva, lega na cesti je prirejena za tiste posvečene trenutke in cestne odseke, hkrati pa so udobni za vsakodnevno uporabo.

Spoznajte to pisano druščino, s katero smo v zadnji oddaji Avtomobilnost priredili športni dan.

Gregor Prebil