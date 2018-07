Avtomobilski proizvajalci trud in denar namesto v razvoj vlagajo v birokracijo

Brexit udarec za avtomobilsko industrijo

13. julij 2018 ob 06:38

London - MMC RTV SLO

Po referendumu, na katerem so Britanci izglasovali izstop iz Evropske unije, je avtomobilske proizvajalce, ki avtomobile izdelujejo na Otoku in jih izvažajo v EU, zajela panika. Britanska vlada je proizvajalce vozil umirila in obljubila, da bo ublažila vse posledice brexita. Zdaj, ko je izstop tako rekoč pred vrati, napetost raste. Avtomobilski proizvajalci se mrzlično pripravljajo na dan, ko Velika Britanija ne bo več del EU-ja.

Britanski specializirani avtomobilistični spletni portal Auto Express je pred dnevi pozitivno pisal o britanski avtomobilski industriji. Zapisali so, da je v Britaniji še vedno več kot 70 pomembnih podjetij, povezanih z avtomobili, šest uveljavljenih avtomobilskih znamk, osem premiumskih proizvajalcev vozil oziroma športnih vozil in 60 specialistov za avtomobilsko industrijo, kar jih uvršča med avtomobilske velesile. V času od referenduma se naložbe v avtomobilsko panogo niso poslabšale, še nobena avtomobilska tovarna ni zaprla svojih vrat.

Kljub temu več kot očitno med proizvajalci vozil vlada skrb za posel. Nissan, ki v Veliki Britaniji v svoji tovarni v Sunderlandu zaposluje skoraj 7.000 ljudi, je izrazil skrb, da je brexit ušel izpod nadzora, kar kažejo tudi zadnji odstopi, tako zunanjega ministra Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (VB) Borisa Johnsona kot ministra za brexit Davida Davisa, saj ta ne bi negovala tako tesnih odnosov z EU-jem, kot to zdaj želi premierka Theresa May.

Ogrožene naložbe

Avtomobilski proizvajalci so kljub temu, da se Velika Britanija nagiba k t. i. mehkemu brexitu, zaskrbljeni, da bo država po izstopu iz EU-ja postala težavna za proizvodnjo vozil, predvsem pa ustvarjanje dobička. Prav zato so ogrožene vse nadaljnje naložbe, pa čeprav britanska avtomobilska industrija v povprečju letos dosega dva milijona evrov naložb na dan. Če bi bil izstop iz EU-ja zaznamovan s težavami, bi lahko brez dela ostalo več tisoč zaposlenih v avtomobilskih tovarnah, opozarjajo pri skupini BMW (BMW, Mini in Rolls-Royce), Nissannu, Jaguar Lad Roverju (JLR) in drugih podjetij, ki so kakor koli povezana z avtomobilsko industrijo in zaposlujejo ljudi v Veliki Britaniji.

Prav pri JLR-ju, največjem britanskem proizvajalcu vozil, opozarjajo na slab dogovor, ki bi lahko ubil vse naložbe. Samo pri JLR-ju bi lahko to odneslo več kot milijardo evrov prometa. "Nujno potrebujemo več gotovosti, da bomo še naprej vlagali v Veliki Britaniji in zaščitili svoje dobavitelje, kupce in 40.000 britanskih delavcev," so poudarili v Jaguar Land Roverju, ki je sicer v lasti indijskega Tata Motors. JLR je sicer odprl tudi svojo prvo tovarno zunaj Velike Britanije, in sicer na Slovaškem, električnega i-paca pa na primer izdelujejo v Magni v Gradcu, morda ga bodo v prihodnje, če bo kdaj tovarna tudi v Sloveniji, izdelovali na slovenskem Štajerskem.

BMW zmanjšuje odvisnost

BMW istočasno zmanjšuje svojo odvisnost od tovarne v Oxfordu v Angliji, kjer proizvajajo vozila Mini. Z izgradnjo izvoznega središča na Nizozemskem nameravajo ublažiti škodo, ki bi jo utegnil povzročiti trdi izstop iz enotnega trga Evropske unije. BMW je v zadnjih štirih letih pospešil proizvodne zmogljivosti na novem evropskem izvoznem vozlišču za Mini s proizvajalcem pogodbe VDL Nedcar. Pri slednjem je danes zaposlenih 7.200 ljudi, lani je zaposlitev na novo dobilo 2.700, še leta 2014 je bilo v tovarni zaposlenih le 1450 ljudi. V Veliki Britaniji je v tovarni, kjer so lani izdelali 378.486 vozil znamke Mini, zaposlenih 4.500 ljudi.

Avtomobilski proizvajalci so zaskrbljeni tudi zaradi dodatnih birokratskih ovir, kot je morebitna uvedba zamudnih mejnih postopkov, ki bi precej podaljšali čas dostave avtomobilskih delov iz drugih evropskih držav. "Če bo dobavna veriga prekinjena na meji, naših izdelkov ne bomo mogli proizvajati v Veliki Britaniji," je dejal direktor pri BMW-ju, pristojen za carine, Stephan Freismuth.

Težave z birokracijo

Prav pri BMW-ju, kjer so v ospredju avtomobili, ki od 0 do 100 km/h pospešijo v 3,4 sekunde, sistemi, s katerimi upravljamo z gestami rok, razvoj tehnologij za samodejno parkiranje in avtonomna vožnja, morajo zdaj zaradi brexita velike napore, čas in denar vlagati tudi v izobraževanja dobaviteljev, kako izpolniti carinske obrazce.

Nemški proizvajalec avtomobilov je organiziral dneve usposabljanja za dobavitelje blizu svojih tovarn v Münchnu in Oxfordu v Angliji, da bi se prepričali, ali so pripravljeni na postopke carinjenja. Pri BMW so prepričani, da mnogi prodajalci BMW-jevih vozil po Evropi nimajo dovolj izkušenj s tem. Anketa znotraj podjetja je pokazala, da je kar polovica dobaviteljev izkazala potrebo po podpori glede carinskih zadev.

Podobno razmišljajo pri Fordu. Penny Todd, carinski nadzornik Združenega kraljestva pri Ford Motorju, je na industrijski konferenci dejal, da razmišljajo tudi o tem, kako pomagati dobaviteljem, ki še nikoli niso imeli opravka z uvozno-izvoznimi deklaracijami. Ford, ki v Angliji in Walesu izdeluje motorje, pravi, da se lahko v primeru brexita spoprimejo z dodatnimi stroški, ki lahko na letni ravni sežejo skoraj do milijarde evrov.

Gregor Prebil