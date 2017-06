Avtomobilski proizvajalci z novo strategijo v lov za "milenijci"

Mobilnost prihodnosti

25. junij 2017 ob 06:26

Barcelona - MMC RTV SLO

Tradicionalna avtomobilska podjetja se bodo morali v bližnji prihodnosti za milenijce, ki jih bolj kot avtomobili zanimajo pametni telefoni, boriti z drugačnimi pristopi in strategijami. Prepričani so, da imajo prednost pred visokotehnološkimi podjetji, ki posegajo na njihovo področje dela. To je industrijsko znanje in razvojem, s katerima lahko rešitve ponudijo množicam.

Proizvajalci avtomobilov se dobro zavedajo, da le s prodajo avtomobilov dolgoročno ne bodo preživeli oziroma ustvarjali dobiček. V prihodnosti bodo ponujali različne oblike mobilnosti, bodisi najem avtomobilov, svoje različice podjetij, kot je Uber, ustanavljajo različna start-up podjetja, da bi z eksperimenti predvideli, kateri recept je najbolj pravi, da bi na koncu dosegli to kar si želijo, ustvarjati več denarja, kot ga vložijo.

Celo za Uber je naloga težka

"Vsi dobro vemo, kako težko je biti danes dobičkonosen. Celo za Uber to ni lahka naloga," meni šefinja mobilnega servisa pri koncernu PSA Peugeot Citroën Brigitte Courtehoux, ki je na okrogli mizi v okvirju kongresa Automotive News Europe v Barceloni skupaj s kolegi iz konkurenčnih avtomobilskih podjetij in koncernov razglabljala o prihodnosti avtomobilizma in mobilnosti nasploh.

PSA se z mobilno platformo Free2Move želi prilagoditi novi generaciji voznikov, ki ne želijo več lastništva avtomobila, še vedno pa želijo voziti avtomobil. Courtehoux je v Barceloni priznala, da je njihova platforma že po postavitvi flote in poslovnega lizinga postala dobičkonosna. Trenutno imajo v zakupu 400 tisoč vozil in še 50 tisoč v okviru upravljanja flot.

"Korporativni del je za nas zelo pomemben in enostaven način za donosnost," je dejala. PSA si želi z mobilno platformo Free2Move postati "najprimernejši svetovni ponudnik mobilnosti" do leta 2030.

Avtomobilisti bodo sodelovali z mesti

Za Seat, blagovno znamko skupine Volkswagen, je ključ do višjega deleža storitev mobilnosti in povečanega prihodka sodelovanje z drugimi partnerji. S tem nameravajo zagotoviti storitve čim bolj uporabne za potrošnike, je dejala Leyre Olavarria, vodja Seatovega servisa za povezane avtomobile in multimedijo.

Seat je zato podpisal sporazum z oblastmi v svojem domačem mestu Barceloni z namenom izmenjevanja podatkov, na primer za pomoč pri preusmerjanju avtomobilov za reševanje prometnih zamaškov.

Sodelovanje z mesti je ključno tudi za Italdesign, ki je v lasti koncerna VW, katerega zamisel je, da pospešijo mobilnost v, z avtomobili zasičenih mestih. Zato so predstavili koncept letečega avtomobila, ki so ga razvili skupaj z Airbusom. Gre za zmes letalnika (drona) in avtomobila, ki bi potnike čez mesto na hiter način pripeljal kar po zraku.

Šef Itadesigna Joerg Astalosch je dejal, da morajo mesta prepoznati prednosti za tako futuristične načrte: "Če ne ustvarjate sistemov, ki bodo pomagali ljudem, boste prodajali le še en avto, ki ga mesta ne bodo promovirala."

V prihodnje mora obstajati platforma, ki povezuje različne vrste prevoza za eno potovanje, brez težav. "Zdaj to ni primer," pravi Astalosch.

Kupec bo kupil storitev, ne avto

Kristin Schondorf, vodja podjetja EY specializiranega za rešitve globalne avtomobilske in transportne mobilnosti pravi, da avtomobilska podjetja trenutno svoje izdelke na svojih blagovnih znamkah gradijo z različnimi izdelki, ne pa s storitvami. To bi jih lahko omejilo, ko bo blagovna znamka postala manj pomembna. Svoje besede je podkrepila s primerom podjetja Uber in najema avtomobila, kjer kupec kupuje kakovostno storitev, ne pa tudi blagovne znamke avtomobila. To pomeni, da bi morala avtomobilska podjetja bolj sodelovati s stranko tako, da bi postala ponudnik storitev.

Drugačen pristop do mladih

Pri BMW so prepričani, da morajo prevzeti več tveganja pri pozicioniranju svojih blagovnih znamk. Postati morajo pomembni za "digitalne domorodce", s katerim nekateri označujejo generacijo milenijcev, ki jih bolj zanimajo pametni telefoni kot avtomobili.

Hildegard Wortmann iz BMW je v pogovoru z udeleženci na kongresu Automotive News Europe dejala, da je treba prilagoditi kanale oglaševanja. Svoje oglaševanje so začeli kreirati neposredno za stranke. Njena ekipa je posebno različico BMW i8 predstavila na Coachella Valley glasbenem in umetniškem festivalu v Kaliforniji. "Pred nekaj leti bi me verjetno odpustili, če bi avtomobil oglaševala na glasbenih festivalih, ki jih pogosto povezujemo s seksom, drogami in rokenrolom," je dejala. Tveganje je prineslo nagrado, saj je bil vpliv socialnih medijev, ljudje so na družbenih omrežjih objavljali svoje fotografije, ko so stali ob BMW i8, takojšen in ogromen.

Novi način interakcije je Wortmannovo prisilil spremeniti sestavo svoje ekipe. "Trenutno ne zaposlujem trženjskih strokovnjakov. Najemamo analitike podatkov, ki so sposobni ne samo prenašati podatkov, temveč resnično razlagajo prave stvari, ki jih potrebujemo, da bi lahko produkt oglaševali v pravo smer," dodaja Wortmannova.

Dinozavri prepričani o svojem prav

Že pred leti pa so priložnost v svetu avtomobilov zaznala tudi "hi-teh" podjetja, kot so Google, Apple in drugi. Avtomobilisti, zbrani v Barceloni, so prepričani, da tradicionalna podjetja, t. Ič dinozavri, ne bodo izgubila štafetne palice.

Strinjajo se, da imajo tehnološka podjetja kot inovatorji lahko prednost v boju za vodenje trga mobilnosti, vendar pa imajo proizvajalci avtomobilov prednost v industrijskem znanju in zmožnostih razvoja, zato lahko rešitve zagotovijo množicam, je prepričan šef Seata Luca de Meo.

Nekateri opazovalci v industriji napovedujejo, da bi lahko bili avtomobilski proizvajalci v prihodnosti samo dobavitelji avtomobilov in strojne opreme, pri čemer bi prevladujoč tržni delež pripadel podjetjem kot sta Google in Apple. De Meo je dejal, da se tovrstne napovedi le redko uresničijo. Analitiki so dolgo napovedovali propad Seata kot tudi to, da bodo na evropskem trgu prevladali nizkocenovni avtomobili. Danes je Seat po desetletju izgub dobičkonosno podjetje, ki ne prodaja nizkocenovnih vozil, ampak športne terence, ki so v Evropi postali najbolj priljubljena vozila.

De Meo je sicer pohvalil Teslo in dejal, da je Elon Musk s svojimi električnimi stroji motiviral celotno avtomobilsko industrijo, da je sprejela električno mobilnost. Hkrati pa dejal, da bodo nove tehnologije postale uspešne, ko bodo kupci v njih videli korist. Zato imajo tradicionalni proizvajalci avtomobilov pred seboj še veliko let, da se pripravijo na tekmovanje v električni mobilnosti proti novincem, kot je Tesla.

Šef Seata je prepričan, da je kritična točka, na kateri bodo električni pogoni prehiteli motorje z notranjim izgorevanjem še vedno daleč, saj množičnost omejuje doseg in visoka nakupna cena. "V Evropi je več ljudi, ki je pripravljenih plačati sezonsko vstopnico za tekme nogometašev Barcelone, kot kupiti električni avtomobil," je ponazoril de Meo.

O električnih avtomobilih in pospešku elektromobilnosti smo podrobno poročali tudi v pretekli sezoni Avtomobilnosti.

Gregor Prebil