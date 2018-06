Azealia Banks začela zbirati denar za tožbo proti Russllu Crowu

Raperka proti igralcu

26. junij 2018 ob 18:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Azealia Banks je na platformi za množično financiranje (GoFundMe) začela zbirati denar za tožbo proti Russllu Crowu. Raperka igralcu med drugim očita, da jo je na zabavi leta 2016 davil.

Newyorška raperka želi s pomočjo platforme za množično financiranje zbrati 100.000 dolarjev, do zdaj je s pomočjo donacij 122 ljudi zbrala 1.853 dolarjev.

Azealia Banks 54-letnemu igralcu očita, da jo je pred skoraj dvema letoma na zasebni zabavi davil, popljuval in zmerjal.

Crowe povedal svojo plat zgodbe

Crowe je njene navedbe takoj zanikal in od samega začetka trdi, da problem ni bilo njegovo vedenje, ampak njeno. Igralčeve navedbe so potrdile tudi nekatere priče, ki so pojasnile, da se je 27-letna Banksova posmehovala Crowovemu glasbenemu izboru, nato pa njega in še enega gosta označila za "dolgočasnega belčka".

Crowe naj bi vse to mirno prenašal, dokler ni Banksova zgrabila za kozarec in ga raztreščila po tleh. Igralec naj bi jo potem zgrabil v "medvedji objem" in jo lastnoročno odnesel iz apartmaja, nato pa poklical hotelske varnostnike, ki so Azealio odstranili s hotelske posesti.

Napočil je čas za tožbo

Banksova je dogodek prijavila policiji, od Crowa pa je zahtevala javno opravičilo. Incident je ostal brez epiloga, zato se je raperka po poročanju Independenta odločila za vložitev tožbe.

Na spletni strani platforme za množično financiranje je zapisala, da je Crowe njeni igralski karieri povzročil nepopravljivo škodo, kriv pa je tudi za njene duševne bolečine. "Če bi bila belopolta pevka, niti pomislil ne bi, da bi name položil prst," je prepričana raperka, ki je dodala, da ji ni do igralčevega denarja. "Če bom s tožbo kar koli dobila, bom vse podarila okoljskim organizacijam."

Sa. J.