Aziz Ansari, zagovornik gibanja proti nasilju nad ženskami, obtožen napada

Največji hollywoodski škandal dobiva nove razsežnosti

15. januar 2018 ob 08:57,

zadnji poseg: 15. januar 2018 ob 09:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Avtor in protagonist humoristične nanizanke Master of None Aziz Ansari se je znašel na (že precej dolgem) seznamu hollywoodskih zvezdnikov, ki so jih doletele obtožbe o spolnem napadu.

Ameriškega komika in igralca je v središče hollywoodske afere postavilo pričevanje 23-letnice, ki je za revijo Babe spregovorila, kako se je po zmenku z Ansarijem počutila "šikanirana". Kot je povedala, je potrebovala precej časa, da je dojela, kaj se je pravzaprav zgodilo na usodnem srečanju septembra lani z Ansarijem. Zdaj lahko potrdi, da je šlo za spolni napad.

Za kar je 23-letnica, ki se predstavlja pod psevdonimom Grace, mislila, da bo le navaden zmenek, se je spremenilo v njeno moro. Ko sta se vrnila v Ansarijevo stanovanje, jo je igralec poskušal zvabiti med rjuhe. Najprej sta se zapletla v krajši pogovor ob kozarcu vina. "Bilo je belo. Nisem imela možnosti, da ga izberem. Raje imam rdeče, toda pila sva belo vino," je razlagala za revijo Babe.

Kot je povedala sama, je 34-letni igralec ignoriral njene namige, s katerimi mu je želela sporočiti, da z njim ne želi spolno občevati. Ko ji je Ansari rekel, da gre po kondom - le nekaj minut po prvem poljubu -, je svoje zadržke glasno izrazila: "Rekla sem nekaj v smislu: 'Vou, sprostiva se za sekundo, umiriva se.'."

Toda kot je še povedala, je Ansari nadaljeval s poljubi, ki so vodili v krajši oralni seks, nato pa ji je rekel, da zamenjata vlogi. "Bilo je zelo hitro. Vse je minilo v desetih minutah - vsi dotiki - razen dejanskega spolnega občevanja," je še dodala 23-letnica. Po nekaj interakcijah, zaradi katerih se je počutila "zelo neprijetno", je zapustila stanovanje v solzah in se odpeljala s taksijem.

Kot je še povedala, mu je po odhodu poslala kratko sporočilo, v katerem je želela poudariti, da je ignoriral "jasne nebesedne namige". Takrat ji je odpisal: "Očitno sem napačno precenil namige in se iskreno opravičujem."

Ansari se je že opravičil

Po zgodbi, ki je zakrožila po svetovnih medijih pretekli konec tedna, se je prek svojih predstavnikov za stike z javnostjo oglasil Ansari, ki je priznal, da je bil z omenjenim dekletom na zmenku. Ta se je "nadaljeval s spolno aktivnostjo, toda vsi znaki so kazali, da je šlo za soglasno dejanje".

Kot je dodal, mu je dekle šele pozneje v sporočilu napisalo, da se je počutilo neprijetno. "Res je, da se mi je zdelo vse 'ok', tako da sem bil presenečen in zmeden, ko sem izvedel, da se ona ni počutila tako," je dejal Ansari. Dodal je: "Njene besede sem si vzel k srcu in ji osebno odpisal, ko sem premlel, kaj mi je napisala."

V drugih novicah: Britanski Vogue se je do nadaljnjega odrekel sodelovanju s fotografoma Mariem Testinom in Bruceom Webrom, ker nad njima visi več obtožb o spolnem izkoriščanju manekenov v Združenih državah Amerike. Catherine Deneuve se je opravičila žrtvam spolnih napadov, ki jih je šokiralo ali prizadelo njeno sporno pismo.



34-letnik, dobitnik emmyja in zlatega globusa za humoristično nanizanko Master of None, je znan po svojih komičnih vložkih, ki temeljijo predvsem na odnosih, bitki med spoloma in za pravice žensk. Prav tako je glasni podpornik gibanja #MeToo, ki se bori proti spolnim napadom in neprimernemu obnašanju v zabavni industriji. "Še naprej podpiram gibanje, ki se je začelo v naši kulturi. Je nujno in prišlo je precej prepozno," je še sklenil Ansari.

K. K.