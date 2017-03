Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Backstreet Boys znova polnijo koncertne dvorane - na račun stare slave. Foto: Reuters Carter priznava, da se znova počuti kot v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bila skupina Backstreet Boys na vrhuncu slave. Foto: Reuters Skupina, katere zgodba o uspehu se je začela leta 1993 na Floridi, je prodala več kot 130 milijonov albumov, navduševala pa je z uspešnicami, kot so I Want It That Way, Show Me the Meaning of Being Lonely in Quit Playing Games (with My Heart). Foto: Reuters Nekdanji lomilci najstniških src Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A. J. McLean in Howie Dorough bodo v Las Vegasu marca nastopili devetkrat, junija jih čaka osem nastopov, še enega pa bodo pripravili na prvi julijski dan. Foto: Reuters Lasvegaško turnejo so poimenovali Larger Than Life (Večji od življenja) in fantje, ki so skupaj že pred več kot 20 leti, pravijo, da bo to tudi rdeča nit šova. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Backstreet Boys so nazaj: Nostalgija je zdaj "hip" in "kul"

Zgodba o uspehu, ki se piše v Las Vegasu

14. marec 2017 ob 12:18

Las Vegas - MMC RTV SLO

Las Vegas je postalo v zadnjih letih zatočišče za številne že skoraj "odpisane" glasbene izvajalce, toda po zaslugi Backstreet Boys se sredi puščave v ameriški zvezni državi Nevada piše nova zgodba o uspehu.

Za sekundo, ko je bil ujet v velikem premikajočem se zaboju sredi nabito polne dvorane v Las Vegasu, je Nick Carter začutil, da je stopil nazaj v leto 1999. Znotraj avditorija AXIS Theatre, kjer imajo Backstreet Boys svojo rezidenco, je okoli 4.600 oboževalcev mrzlično pričakovalo prvo skladbo večera I Want It That Way. Spektakel je spominjal na zlate dni nekdanjih najstniških lomilcev src.

"Zagotovo sem v trenutku, ko sem stal v tistem zaboju in zagledal občinstvo, pomislil na naše začetke," je strnil svoje občutke po koncertu Carter v pogovoru za MarieClaire.com. "Mislim, da smo blizu občutkov, kot smo jih imeli včasih ... Mogoče je v nekaterih pogledih danes celo bolje," je še dodal.

Z grammyji nominirana skupina ni nikoli zapustila glasbenega prizorišča (skoraj 24 let neprestano izdajajo albume). Toda naslovi, ki izhajajo iz ene izmed njihovih uspešnic, "Backstreet's Back, Alright!", še nikoli prej niso bili tako relevantni. Šovi Backstreet Boys so postali najbolj dobičkonosni v zgodovini lasvegaških rezidenc (spomnimo se na časa, ko so bili rezidenti Céline Dion, Mariah Carey, Ricky Martin, Britney Spears ...). Še več - prvič v zgodovini so morali v avditoriju odpreti vrata na balkon, da so zadovoljili povpraševanju oboževalcev skupine iz Španije, Belgije, Japonske in Nove Zelandije.

Znova priljubljeni BSB

A tudi člani Backstreet Boys so poskrbeli za dodatno zanimanje. Na radijskih postajah po ZDA se pospešeno vrti njihov nov singel, ki so ga posneli skupaj z duetom Florida Georgia Line. Televizijski gledalci so jih lahko opazili v resničnostnem šovu The Bachelor, kjer se pojavljajo kot posebni gosti. Poleg tega pa jih je mogoče najti na naslovnicah revij.

Toda prehod od lomilcev src v 90. letih prejšnjega stoletja do najbolj zaželene skupine v letu 2017 ni bil naključen. Vzrok za ponovno zanimanje za Backstreet Boys je v spremembi turistov, ki prihajajo v Las Vegas. Prav tako pa je ključna sprememba v današnji družbi, ki je postala obsedena z nostalgijo.

"Mogoče sem pristranski, toda počutim se, kot sem se v 90. letih prejšnjega stoletja," je dodal Carter. "Takrat so bili lepi časi in ta pozitivni duh časa smo tudi poosebljali. Britney, J.Lo in *NSYNC so bili seveda tudi del tega. Če gledam z glasbenega vidika, se tisti čas ne more primerjati z ničimer v zgodovini," je sklenil Carter.

Nostalgija kot pozitivna stvar

Njegov kolega iz skupine AJ McLean je nekoč imel "nostalgijo" za negativno besedo, a danes se strinja, da je bila ključni dejavnik za uspeh skupine. "Nostalgija je zdaj 'hip' in 'kul'," je povedal in dodal: "Ne stopimo na oder samo zato, da bi ljudem ponudili svoje uspešnice. Ampak zato, da jih popeljemo nazaj v čas, ko so doživljali lepe trenutke v svojih življenjih - naj bo to poroka, prvi poljub ali trenutek, ko so prvič slišali pesem. Popeljemo jih v srečen kraj in za dve uri ni pomembnega nič drugega. Dvorano zapustijo srečni in prepevajoči. To je nova definicija nostalgije."

Poleg tega pa je rezidenca v Las Vegasu pomenila za člane skupine novo prelomnico. Dobili so priložnost, da si ustvarijo drugi dom. Gre za okolje, kjer se jim lahko pridružijo tudi družine, saj jim ni treba večine časa preživeti v avtobusu. To je bil tudi ključni dejavnik, da sta se za rezidenco že pred časom odločila Spearsova in Martin.

K. K.