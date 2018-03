Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Vsako četrtino bagete napolnimo s kuhanim jajcem in pločevinko tune. Dodaj v

Bageta s tunino in jajci

Za pripravo jedi potrebujemo štiri trdo kuhana jajca

3. marec 2018 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: velika bageta, 4 jajca, 2 stroka česna, 2 žlici balzamičnega kisa, 4 žlice olivnega olja, nekaj listov zelene solate, 4 male pločevine tunine, 20 dag sira, nekaj zelenih oliv.

Jajca trdo skuhamo, prelijemo z mrzlo vodo in ohlajena olupimo. Pločevinke tunine odcedimo. Bageto narežemo na štiri dele, ki jih vzdolžno prerežemo.

Česen prerežemo in natremo bageto, nato pa kruh na prerezani strani pokapamo z olivnim oljem in balzamičnimo kisom. Vsako četrtino bagete nadevamo z enim narezanim trdo kuhanim jajcem, eno pločevinko tunine, sirom, solato in olivami.