Baklava z makom in manj kalorij. Foto: Dobro jutro

Baklava z makom in manj kalorij

Recept Metke Paragi

9. december 2018 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 500g listov vlečenega testa, 3 jajca, 150g sladkorja, 1,5dl olivnega olja, 2dl kislega mleka, 1 pecilni prašek, 250g sveže mletega maka, nastrgana lupinica ene limone, mešanica vode in olja za vlaženje listov testa v približnem razmerju 4 proti 1.

Preliv: 500 ml svežega soka pomaranče, 500 ml belega sladkega vina, 400g sladkorja, 4 žlice meda ali drugega sladila npr. datljev sirup, 3 žlice ruma, malo kardamoma, 1 neškropljena limona.

Kuhamo

Jajca in sladkor penasto zmešamo kot za biskvit. Dodamo olje, pecilni prašek, kislo mleko in mak. Vse še enkrat dobro premešamo.

Na delovno površino damo list testa in ga s čopičem premažemo z mešanico za vlaženje, nanj položimo drug list ter ga enako premažemo. Nanj na tanko naložimo nadev in oba lista tesno zvijemo in položimo v pekač. To ponavljamo dokler ni pekač poln ali pa nam zmanjka testa. Ko je pekač poln, razrežemo zvitke na primerne kose in čez vse prelijemo morebiten ostanek nadeva, ki ga po potrebi razredčimo z vodo.

Pečemo na 160°C približno 45 minut oz. do zlato rumene barve.

Za preliv vremo vse sestavine vsaj 10 minut in proti koncu dodamo še na rezine narezano limono in rum. Prelijemo preko pečene baklave in čez noč ohladimo v hladilniku. Postrežemo košček baklave prelite s sokom, ki ostane na dnu pekača.

D. S., recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)