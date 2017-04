Baldwin brani Pepsijevo "protestnico" Kendall, žrtev slabega vodenja

Z njegovo hčerjo Ireland sta bili sošolki

16. april 2017 ob 11:43

New York - MMC RTV SLO

Sicer vedno neizprosni Alec Baldwin se je postavil na stran "neizkušene" Kendall Jenner, ki se je znašla pod plazom kritik zaradi spornega oglasa za Pepsi.

Kot smo poročali prejšnji teden, je omenjeni proizvajalec sladkih pijač in drugih živil svoj novi oglas, v katerem so uprizorili množične proteste, umaknil le dan po objavi, saj je povzročil takšno zgražanje javnosti, ki je v njem videla preveč podrobnosti z gibanjem Black Lives Matter, da so se ustrašili negativnih posledic.

V omenjenem oglasu je poleg drugih mladih in lepih "protestnikov" nastopila tudi Jennerjeva, uspešna manekenka in članica razvpitega "klana Kardashian". Po za lase privlečenem (na tem mestu velja omeniti, da najprej nosi platinasto lasuljo, ki si jo nato dramatično sname in razkrije svojo naravno temno grivo) scenariju spota jo demonstracije zmotijo ravno med fotoseanso, zato se odloči pridružiti angažirani množici, še prej pa enemu od policistov, ki nadzirajo proteste, v znak dobre volje ponudi pločevinko Pepsija.

Na 21-letno manekenko in najstniško vzornico z družbenih omrežij se je, tako kot na naročnika, usul plaz kritik zaradi nastopanja v oglasu, a v bran ji je stopil veteranski igralec Baldwin, ki je na Twitterju zapisal, da je Kendall "še mlada, neizkušena ženska v krutem poslu". Dodal je: "Krivite raje njen menedžment."

Jennerjevi je naklonjen tudi zato, ker se je spominja iz časov, ko sta si delili šolske klopi z njegovo hčerjo Ireland. Kot pravi, se mu zdi "nepošteno, da se spravljajo na te mlade ljudi" in zaključuje: "ZDA so kultura, ki se prav sadistično poslužuje sramotenja in iskanja krivcev."

Čeprav so pri Pepsiju sporni oglas s svojega uradnega kanala na YouTubeu že umaknili, je na spletu še vedno dostopen za "zamudnike". Oglejte si ga spodaj.

