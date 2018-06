Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Vas doma čaka zaloga banan? Imamo dobro zamisel ... Foto: BoBo Dodaj v

Bananov kolač z orehi

Slastna eksotična sladica

12. junij 2018 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 zrele banane, 25 dag masla za pecivo in nekaj za pomastitev pekača, 18 dag sladkorja, pol žličke mletega ingverja, četrt žličke cimeta, 4 jajca, 7 dag nasekljanih orehov, 33 dag moke, 1 žlička pecilnega praška, sol.

Maslo in jajca ogrejemo na sobno temperaturo. Velik nizek pekač namažemo z maslom. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija.

Banane olupimo in pretlačimo z vilicami. Maslo, sladkor, cimet, ingver in jajca penasto umešamo. Dodamo banane in orehe.

Moko zmešamo s pecilnim praškom in četrt žlice soli ter jo zamešamo v maso.

Testo zlijemo v pekač. Pečemo približno 20–25 minut.