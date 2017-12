Bangkok "kupil" Michelinov vodič - zvezdica tudi za poulično hrano

Od Gaggana do Tetke Fai

7. december 2017 ob 09:56

Bangkok - MMC RTV SLO

Pri Michelinu so razkrili rdeči vodič za Bangkok, pri čemer so tako zaželene zvezdice razdelili med 17 restavracij - 14 jih je dobilo eno zvezdico, tri po dve, nobena restavracija pa ni dobila vseh treh zvezdic.

Z michelinko je bila ovenčana tudi "tetka Fai" (Jay Fai), 70-letna prodajalka znamenite tajske poulične hrane, ki slovi po svojih omletah z rakovico. "Tetka Fai", znana kot "kraljica tajske poulične hrane", v svojem voku nad odprtim ognjem gostom pripravlja radodarne porcije nudljev z rakci, pri čemer ekscentrična kuharica za zaščito oči pred vročim oljem nosi smučarska očala.

To sicer ni prvič, da je Michelin, bolj znan po čislanju visoke kulinarike v posvečenih restavracijskih hramih, zvezdico podelil poulični stojnici s hitro hrano - leta 2010 je nagradil lokal z dim sumom v Hongkongu, lani pa stojnico s pečenimi piškami v Singapurju.

Bangkok - kulinarično vroča destinacija

A nazaj k Bangkoku. Kot izpostavlja portal Eater, je število restavracij, ki jih je Michelin ovenčal z zvezdico, majhno - še posebej za mesto z več kot 8 milijoni prebivalcev.

Ne, da tajska prestolnica ne bi imela kar nekaj težkokategornikov, ki v zadnjih letih žanjejo pozornost kulinaričnih kritikov - v prvi vrsti je tu indijski chef Gaggan Anand s svojo restavracijo Gaggan, pa Avstralec David Thompson, ki v Nahmu reproducira stare, kraljevske tajske recepte, dvojčka Sühring sredi tropov navdušujeta z nemško visoko kuhinjo, v Bo.lanu pa tajsko-avstralski par ustvarja povzdignjeno različico tajske poulične hrane.

Gaggan samo še tri leta

A ko je Michelin v začetku letošnjega leta napovedal, da prihaja v Bangkok, so se mnogi spraševali, ali bo seznam zajetih restavracij ustrezno odražal raznolikost bangkoške kulinarične scene, katere velik del pač poulična hrana je. In do neke mere, z vključitvijo "tetke Fai", vodič, ki je vključil vse od tajskih restavracij do sušijev in ameriško-danskih pivnic, ne razočara.

Pričakovati, da bo kaka restavracija že v debiju okronana s tremi zvezdicami, je bilo iluzorno, čeprav bi si Gaggan verjetno to po nekih merilih zaslužil. A indijski chef, ki je že napovedal, da bo svojo restavracijo leta 2020 zaprl in odprl novo na Japonskem, je z dvema zvezdicama vseeno več kot zadovoljen.

Milijoni za Michelin

Gaggan se je uveljavil kot mojster inovativne kulinarike, ki temelji na indijski hrani, a se ne omejuje nanjo. Degustacijski meni v njegovi elegantni restavraciji je sestavljen iz 25 miniaturnih krožnikov, na jedilnem listu predstavljenih zgolj s t. i. emodžiji. Gaggan že nekaj let zapored drži prvo mesto na seznamu 50 najboljših azijskih restavracij, medtem ko je na globalnem seznamu 50 Best uvrščen na visoko sedmo mesto.

Je pa pri celotnem projektu vpeljevanja Michelina v Bangkok mnoge razburilo, ko so izvedeli, koliko je tajsko ministrstvo za turizem vložilo v ta projekt - reci in piši 4,1 milijona dolarjev za petletno pogodbo z Michelinom. Zvezdice so pač postale (dobičkonosni) posel. V Sloveniji medtem (za razliko od sosednje Hrvaške, ki je pri tem podjetnejša) pristojne oblasti še vedno angažma pripeljati Michelinove ocenjevalce prelagajo na restavracije oz. njene lastnike same.

Kaja Sajovic