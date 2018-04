Banka, v kateri lahko račun odprejo tudi hišni ljubljenčki

Italijani za svoje živali porabijo znatne vsote

7. april 2018 ob 11:30

Piacenza - MMC RTV SLO, STA

Banka na severu Italije se je odločila, da svojim strankam ponudi možnost odprtja bančnega računa za hišne ljubljenčke.

V vse večji ljubezni Italijanov do živali so našli svojo priložnost tudi bankirji. Banka v mestu Piacenza na severu Italije se je odločila strankam ponuditi možnost odprtja bančnega računa za njihove štirinožce. Lastniki s tem pridobijo ugodnosti pri veterinarjih, trgovinah z živalmi in zavarovanju svojih hišnih ljubljenčkov.

Pri odprtju bančnega računa se vpiše tudi ime štirinožca, za vodenje računa pa banka lastniku živali zaračuna šest evrov na mesec. Predsednik banke Corrado Sforza Fogliani je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zagotovil, da psom vstop v njihovo banko nikakor ni prepovedan.

"Ugotovili smo, da številne naše stranke za svoje živali porabijo znatne vsote, nekateri pa želijo te izdatke ločiti od svojih lastnih izdatkov. Zato smo prišli na idejo, da ponudimo bančni račun za živali," je pojasnil bankir. Predsednik panožnega združenja Sforza Fogliani pričakuje, da bodo temu zgledu sledile tudi druge banke.

V Italiji je približno sedem milijonov psov in osem milijonov mačk. Nekdanji predsednik vlade Silvio Berlusconi je maja lani sodeloval pri ustanovitvi prve stranke za zaščito pravic živali. Stranko z imenom Movimento animalista (gibanje za živali) vodi nekdanja ministrica za turizem Michela Brambilla.

M. Z.