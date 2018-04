Bankovci z vrednostjo 0 evrov gredo za med

Trier se spominja 200-letnice rojstva Karla Marxa

19. april 2018 ob 08:38

Trier - MMC RTV SLO, Reuters

V nemškem mestu Trier so v spomin 200-letnici rojstva filozofa Karla Marxa nedavno postavili semafor z njegovo podobo, zdaj pa so izdali še spominske bankovce za ... nič evrov.

Na vijoličastih bankovcih je seveda podoba ustanovitelja in teoretika komunizma Karla Marxa, v turističnem uradu v Trierju pa jih prodajajo za tri evre. V nekaj dneh so jih prodali že 5.000, zato bodo natisnili še 20.000 dodatnih.

"Bankovci spominjajo na evre, a je na njih napis 'spominek'. Gredo za med, verjetno zato, ker odlično odsevajo Marxovo kritiko kapitalizma. Motiv "nič evrov" tako ne bi mogel biti primernejši," je dejal Norbert Kaethler iz turističnega urada v mestu.

Dodal je, da Marx kljub svojim vplivnim delom, kot sta Komunistični manifest in Kapital, ni veliko zaslužil, zato je vrsto let živel v revščini.

Slavni filozof, zgodovinar in politični teoretik, ki je trdil, da bo socializem nadvladal kapitalizem, je v Trierju preživel prvih 17 let življenja.

Kip, semafor, račke

Ponosni meščani bodo 200-letnico njegovega rojstva dostojno počastili - nedavno so v središču mesta postavili ogromen tritonski kip Marxa, ki ga je mestu podarila kitajska vlada. Povsod po Trierju pa so na prodaj tudi plastične račke z brado, zaščitnim znakom Marxa, ki pod enim krilom nosijo izdajo Kapitala.

Kako so se v Trierju spomnili Marxa, si oglejte v galeriji.

Trier, in Germany issues zero euro notes with Karl Marx on the face and sells them at 3 euro each. A sellout! Moar Moon than crypto! https://t.co/BF5Ht6d29s pic.twitter.com/MYbRpzMAIK