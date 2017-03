"Barbika, ne baraba" - Pahor prepoznan kot politični kralj Instagrama

Ameriški mediji so se razpisali o slovenskem predsedniku

8. marec 2017 ob 12:45

New York/Ljubljana - MMC RTV SLO

Donald Trump morda res vlada na Twitterju, toda nesporni kralj Instagrama je njegov slovenski kolega - tako se je o aktivnosti Boruta Pahorja na družbenih omrežjih razpisala ameriška tiskovna agencija Associated Press (AP).

Tudi mi smo že poročali, da predsednik države s svojimi objavami na Instagramu nemalokrat dvigne precej prahu in načenja vprašanja o tem, kako posvečena naj bi bila predsedniška funkcija oz. ali se vede dovolj predsedniško.

Pri AP-ju so v zgodbi, ki jo povzemajo tudi The Guardian in drugi mediji, zapisali, da Pahor družbena omrežja aktivno uporablja že vse od predsedniške kampanje leta 2012, kjer je nazadnje tudi zmagal - kljub javnomnenjskim anketam, ki so kazale nasprotno.

Spomnili so na njegov vzdevek "barbika" ter pojasnili, da izvira še iz njegovih študijskih časov, ko se je ukvarjal z manekenstvom in v članek vključili njegovo objavo na Instagramu, na kateri je prikazan med tem, ko ga ličijo, zraven pa je sam pripisal: "Barbika, a ne baraba."

Pestra zgodovina Pahorjevih objav

Našteli so še nekaj drugih njegovih objav na Instagramu - Pahor kot smučar, nogometaš in plavalec, pa tudi ko je cestni delavec ali smetar ter v družbi supermanekenke Naomi Campbell, pevca skupine U2 Bona in nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame.

Niso pozabili niti na dopustniško razglednico s širokim nasmeškom in začasno tetovažo delfinčka na rami ter na fotografijo iz predsedniške palače v Egiptu, kjer otožno sloni na stopnišču in pogreša dom - ob tem so spomnili, da je ta navdihnila številne Slovence, da so posnemali njegovo pozo, kar je na družbenih omrežjih postalo znano kot #boruting.

"Komunikacija med ljudmi in politiki se ves čas spreminja. Instagram najbolj uporabljajo mladi in v časih nezaupanja v politiko je to način, da se jih doseže," navajajo njegove besede in dodajajo, da se tudi sam zaveda nevarnosti, da ga označijo za populista, vendar ta rizik sprejema: "Razlika je med negativnim in pozitivnim populizmom," vztraja.

"Sodeč po podatkih o priljubljenosti pa Pahorju njegova aktivnost na Instagramu ne škoduje. Nedavna raziskava je pokazala, da ga 52 odstotkov Slovencev vidi pozitivno in le 16 odstotkov negativno," so zapisali in pojasnili, da ima že 24.000 sledilcev v državi z dvema milijonoma prebivalcev.

Pahor dviguje slovenske politične ambicije

Ob tem so dodali, da je Pahor pokazal tudi politične ambicije, "ki nekako presegajo mednarodno vlogo te male alpske državice".

Spomnili so na njegov nekdanji obisk Nemčije ter Rusije in Ukrajine, kjer si je prizadeval, da bi državi zakopali bojno sekiro, ponudil pa se je tudi, da bi gostil prvi sestanek med ruskih predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim novoizvoljenim ameriškim kolegom Trumpom.

T. H.