Barcelonin preobrat povzročil enega najslabših večerov za stavnice

Katastrofa za stavnice

9. marec 2017 ob 17:24

Barcelona - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Barcelone so z neverjetnim preobratom razjezili stavničarje, saj ti izgube štejejo v milijonih evrov.

Po porazu Barcelone z 0:4 v Parizu pred tremi tedni je namreč večina stavnic predvidela, da Katalonci nimajo več možnosti za napredovanje, temu primerno pa so nastavili razmerja kvot za tekmo.

Stavnice ocenjujejo, da je bil to zanje najslabši večer po zgodovinskem preobratu Liverpoola v finalu Lige prvakov pred 12 leti, ko so se rdeči vrnili po zaostanku z 0:3 in zmagali.

Drzni stavci ali navijači, ki so se držali katalonske akcije Verjamem!, ki se je v dneh pred tekmo razširila po Barceloni, pa so prišli na svoj račun. Zaradi velikih kvot so tisti, ki so vložili tudi relativno majhne zneske, dobro zaslužili, kdor pa je tvegal več, je lahko pospravil kar čedne kupčke denarja.

Pri eni izmed vodilnih britanskih stavnic Ladbrokesu so priznali, da so po zmagovitem zadetku Sergija Roberta v 95. minuti, ko je Barcelona dokončala delo in se uvrstila naprej, izplačali "šestmestno številko".

Ladbrokes je razkril, da so trije najbolj neomajni stavci še v 87. minuti pri kvoti 1-100 stavili na skupni uspeh Barce. Pred začetkom tekme je bilo razmerje za uvrstitev Kataloncev v četrtfinale pri večini stavniških hiš približno 1-40. Neki drug nogometni poznavalec pa je dobil kombinirano stavo z drugo tekmo večera v Dortmundu in pospravil kar 117.587 funtov.

Pri William Hillu so razkrili, da je nekdo v trenutkih, ko se je Barca zdela še zelo daleč od četrtfinala, stavil na končni uspeh Kataloncev v letošnji Ligi prvakov. Ob stavni kvoti 1-33 bo, če bo četa Luisa Enriqueja šla do konca, bogatejši za 6.000 britanskih funtov.

"Najslabši izid v sezoni za stavnico"

Spletna stavnica Bet365 je po poročanju časopisa Daily Mail priznala, da je zanjo izid tekme "najslabši v sezoni, morda pa celo najslabši na splošno". Izplačati so morali osemmestno številko v funtih.

Zmagovalec večera z najhitrejšim zaslužkom pa vsekakor prihaja iz hiše Paddy Power: nekdo je v 87. minuti pri izidu 3:1 stavil dva funta na napredovanje Barcelone. Čez osem minut je imel ob kvoti 1-100 na računu 200 funtov. Več navijačev je pravilno napovedalo končni izid 6:1, v kombinaciji s pravilno napovedanim prvim strelcem Luisom Suarezom pa je pri tej stavnici takšna napoved nekomu prinesla več kot 1.000 funtov za vplačanih osem.

Stavne kvote so se po zadetku Parižanov, ko je znižal Edinson Cavani, močno povečale. Pri 3:0 so se vrtele okrog 1-11, tik pred koncem rednega dela in pred začetkom čudežnega preobrata pa so bile nekje pri 1-100.

D. S.