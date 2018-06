Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Barry se je podelitve udeležil s svojo ženo Lindo in njunimi tremi otroki, Ashleyjem, Alexandro in Michaelom. Foto: Reuters Barry Gibb je s skupino Bee Gees osvojil pet grammyjev. Foto: Reuters Dodaj v

Barry Gibb prejel častni viteški naziv

Podelil ga je princ Charles

26. junij 2018 ob 16:39

London - MMC RTV SLO

Nekdanji pevec skupine Bee Gees Barry Gibb je po zaslugi svojega glasbenega ustvarjanja in dobrodelnega dela prejel častni viteški naziv.

71-letnemu Barryju Gibbu je na slovesnosti v Buckinghamski palači častni viteški naziv podelil princ Charles. Gibb se je na podelitvi spomnil pokojnih bratov Mauricea in Robina. Barry je namreč še edini živeči član skupine, Maurice je umrl leta 2003, star je bil komaj 53 let, njegov brat dvojček Robin pa je leta 2012 izgubil bitko z rakom.

"Brez svojih bratov me danes ne bi bilo tukaj. Če bi pesmi pisal sam, zagotovo ne bi bil tako uspešen. Za ta častni naziv sta zaslužna v enaki meri kot jaz," je po poročanju ITV-ja povedal Barry.

Nizali uspešnico za uspešnico

Skupina je s svojimi uspešnicami močno zaznamovala obdobje diskoglasbe. Med drugim so pripravili glasbeno podlago za film Vročica sobotne noči, v katerem so številne svetovne uspešnice, kot so Night Fever, You Should Be Dancing, Stayin' Alive in How Deep Is Your Love.

Bratje Gibb pa niso uspešnic pisali zgolj zase, ampak tudi za druga znana glasbena imena.

Za Barbro Streisand so napisali uspešnici Gulity in Woman in Love, ki še danes velja za eno od njenih svetovno najuspešnejših skladb. Diana Ross je izvajala njihovo skladbo Chain Reaction, Dionne Warwick pa All The Love in The World. Pesem Emotion so napisali za skupino Destiny's Child, Islands In The Sand pa za Kennyja Rogersa in Dolly Parton.

Sa. J.